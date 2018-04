„Treiben den Konflikt bis zum bitteren Ende“

Anzeige

China ist außerdem inzwischen eine so große und vielfältige Volkswirtschaft, dass die Planer in Peking einen Rückgang des Exports durch mehr Nachfrage im Inland ausgleichen können. China hat praktisch keine Auslandsschulden, dafür aber noch erhebliches Entwicklungspotenzial. Die Führung in Peking ist sich dieser starken Position bewusst und zeigt den Amerikanern jetzt die eigenen Angriffsmöglichkeiten in dem Handelskrieg. Die jüngste Runde von Zöllen betrifft vor allem die Einfuhr von US-Waren, die in Gebieten mit einem hohen Anteil von Trump-Wählern hergestellt werden. Außerdem schaffen die Ankündigungen Pekings bewusst Chaos an den Finanzmärkten, von denen die US-Wirtschaft besonders abhängig ist. Ein Beispiel für beide Strategien ist die Ankündigung der Chinesen, künftig weniger mittelschwere Flugzeuge von Boeing zu bestellen. Der Kurs der Aktie des Flugzeugherstellers fiel zur Wochenmitte um fast sechs Prozent. Die Boeing-Aktie wiederum ist ein Schwergewicht um US-Leitindex Dow Jones, der in diesen Tagen entsprechend hohe Verluste ausgewiesen hat.

Bereitschaft zu Gesprächen

Während China Trump so seine harten Mittel zeigt, bleibt es zugleich verhandlungsbereit. „Wir wollen keinen Handelskrieg“, betont die Mitteilung des Handelsministeriums. Doch zugleich ist klar, dass die chinesische Regierung keinesfalls das Gesicht verlieren will und deshalb nicht ohne eine Rücknahme der US-Zölle klein beigeben wird.

Der Zwist könnte indirekt auch Deutschland treffen. So befürchtet der Bauernverband negative Auswirkungen für die Landwirte. „Die Strafzölle Chinas haben bereits für Nervosität und Preisrückgänge an den internationalen Märkten für Schweinefleisch gesorgt“, sagte der Generalsekretär des Bauernverbandes, Bernhard Krüsken. (mit dpa)

