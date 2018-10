Trotz Arbeit von Armut bedroht

Berlin.Trotz zum Teil deutlicher Lohnsteigerungen kommen viele Beschäftigte in Deutschland mit ihrem Verdienst kaum über die Runden. Gerade Arbeitnehmer mit einer befristeten Stelle sind davon betroffen. 2017 waren 18,3 Prozent dieser Beschäftigten von Armut bedroht. Im Jahr 2005 lag die Quote noch bei 8,6 Prozent. Das geht aus einer aktuellen Datenübersicht des Europäischen Statistikamts Eurostat hervor.

Nach den EU-Kriterien gilt als armutsgefährdet, wer über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung im Land verfügt. In Deutschland lag dieser Schwellenwert für einen Alleinstehenden im Jahr 2017 bei 1096 Euro im Monat. Darin eingerechnet sind auch alle staatlichen Transfers wie zum Beispiel Hartz IV oder Wohngeld. Insgesamt lag das Armutsrisiko unter den Arbeitnehmern mit einem befristeten Vertrag 2017 in Deutschland mehr als doppelt so hoch wie bei den unbefristet Beschäftigten.

Jeder Zwölfte bedroht

Zu den besonders armutsgefährdeten Arbeitnehmergruppen zählen darüber hinaus die Teilzeitbeschäftigten. Laut Eurostat waren im vergangenen Jahr 14 Prozent von ihnen betroffen. Damit hat sich dieser Anteil im Vergleich zum Jahr 2005 mehr als verdoppelt. Von den insgesamt 37,4 Millionen Arbeitnehmern in Deutschland hatten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Vorjahr knapp 4,8 Millionen eine befristete Anstellung. In Teilzeit arbeiteten fast elf Millionen Beschäftigte.

Gemessen an allen Arbeitnehmern ist aktuell etwa jeder zwölfte Erwerbstätige in Deutschland von Armut bedroht. „Nach wie vor sind viel zu viele Menschen arm trotz Arbeit“, kritisierte die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linken, Sabine Zimmermann, im Gespräch mit dieser Zeitung. „Arbeit, von der man leben kann, ist das Maß der Dinge. Dafür muss die Bundesregierung die Voraussetzungen schaffen“, erklärte die Linken-Politikerin. vet

