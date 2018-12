Trotz Sparvorhaben in der Renditefalle

Frankfurt.Die Renditeschwäche von Deutschlands Geldhäusern hält an. Der entscheidende Grund sei neben dem unvermindert harten Wettbewerb und den von den Aufsehern geforderten dickeren Eigenkapitalpolstern die anhaltende Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), sagt Walter Sinn, Deutschland-Chef der Management-Beratung Bain. Daran änderten auch die Sparanstrengungen der Institute wenig, sagte er gestern in Frankfurt bei der Präsentation der aktuellen Studie „Deutschlands Banken 2018: Schneller, stärker . . . und rentabler.“

Deutsche Institute steckten in einer Renditefalle, an der auch die Sparbemühungen wenig änderten. 2017 habe die Eigenkapitalrendite im Schnitt nur bei zwei Prozent gelegen. „Nur jede zwölfte Bank verdiente ihre Eigenkapitalrendite.“ Zahlen für das laufende Jahr präsentierte Bain nicht. Klar ist Sinn zufolge aber, dass die Zahl der Beschäftigten genauso weiter sinken werde wie die der Filialen. Ende 2017 gab es Bain zufolge noch 573 000 Stellen, 17 000 weniger als ein Jahr zuvor. An Filialen zählte Bain noch 26 000 und damit 2000 weniger als Ende 2016. Im vergangenen Jahr seien zudem 71 Institute aus dem Markt verschwunden, vor allem aufgrund von Fusionen besonders im Sparkassen- und Genossenschaftssektor. Ende des Jahres gab es in Deutschland noch 1633 Geldhäuser.

Sinn weist aber auch auf die erheblichen Unterschiede hin. Aufgrund ihres schlanken Geschäftsmodells ist die Rendite mit Werten zwischen acht und neun Prozent bei Direkt- und Autobanken deutlich höher. Bei den Landesbanken zahle sich die Konsolidierung aus, bei den Sparkassen hätten sich die Ergebnisse stabilisiert, bei den Genossenschaftsbanken laufe die Konsolidierung bei weiter sinkenden Kosten. Allein 2017 hatte es im Genossenschaftslager 50 Fusionen gegeben – auf noch etwas mehr als 900 Institute. Bei den Sparkassen sank die Zahl um 13 auf 390.

Stellen fallen weg

Bei den Großbanken sieht Bain zwar Fortschritte. 2017 sei die Eigenkapitalrendite mit 2,5 Prozent doppelt so hoch gewesen wie im Jahr davor. Nach wie vor arbeiteten sie allerdings viel zu teuer: Um einen Euro einzunehmen, müssen sie mehr als 83 Cent ausgeben. Für Entlastung würden in den nächsten Jahren die kontinuierliche Straffung der Filialnetze und ein weiterer Stellenabbau sorgen. Allein bei der Deutschen Bank sollen bis Ende 2019 rund 5000 Arbeitsplätze wegfallen.

Nach Ansicht von Sinn müssen die Geldhäuser weiter an ihren Geschäftsmodellen arbeiten, den Fokus auf den Kunden klarer gestalten, den Vertrieb verbessern und auch die Automatisierung und Digitalisierung vorantreiben. Auch Fusionen bleiben ein wichtiges Thema. Die Einspar- und Synergieeffekte dürften aber nicht überschätzt werden.

