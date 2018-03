Trump fährt die harte Linie

Anzeige

Washington.Der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Da der US-Präsident bei der völlig überraschenden Ankündigung seiner Handelssanktionen am vergangenen Donnerstag sehr wenige Einzelheiten nannte, findet hinter den Kulissen eine massive Lobby-Kampagne statt. Daran beteiligen sich sowohl Industrien in den USA, die Stahl und Aluminium verarbeiten, als auch die Europäischen Union, Kanada, Mexiko, Südkorea, Japan und andere befreundete Nationen.

Die Hoffnung beruht darauf, dass Trump die Ausgestaltung der im Namen der nationalen Sicherheit angekündigten Strafzölle offen ließ. Beispiel Kanada: Das Nachbarland ist nicht nur der größte Stahlexporteur in die USA, sondern eng mit deren Herstellern und der US-Verteidigungsindustrie vernetzt. Etwa 16 Prozent des ausländischen Stahls kommt aus dem Norden. Ähnlich ist die Situation beim Aluminium, dessen Lieferketten unterbrochen würden. Die kanadische Regierung nannte die Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl und 10 Prozent auf Aluminium „absolut unakzeptabel“ und drohte bereits mit Vergeltung.

US-Handelsministerium: Stahl-Strafzölle noch diese Woche Trotz Kritik will US-Präsident Donald Trump diese Woche seinen Plan für Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte umsetzen. Der genaue Tag sei noch unklar, Rechtsanwälte arbeiteten an den Details, sagte Handelsminister Wilbur Ross. Demnach ist auch weiter davon auszugehen, dass es bei Trumps Entscheidung für Pauschal-Zölle bleibt, ohne Ausnahmen für einzelne Länder. Wie es aussehe, werde es ein „ziemlich breiter Pinselstrich“. Geäußerte Kritik, dass die geplanten Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte zu Jobverlusten in den USA und zu Preisanstiegen führen würden, wies Ross zurück. „Die gesamte Summe der Zölle, die wir erheben, beträgt ungefähr neun Milliarden Dollar im Jahr“, sagte er. „Das ist ein Bruchteil von einem Prozent der Wirtschaft. Daher ist die Behauptung falsch, dass es eine Menge Arbeitsplätze zerstören, Preise anheben würde.“ dpa

Das taten auch die Europäer. Der Präsident der EU-Kommission Jean-Claude Juncker stellte ein 3,5 Milliarden Dollar schweres Paket an Gegenmaßnahmen in Aussicht, die Ikonen der US-Wirtschaft treffen – darunter Harley Davidson, Bourbon Whiskey und Levis Jeans. „Nicht ein einziges Land in der Welt wird Vergeltung üben,“ spielt Trumps Handelsberater Peter Navarro die Aussichten auf einen Handelskrieg herunter. „Der Grund ist einfach: Wir haben den größten Markt der Welt.“