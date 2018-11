Trump lädt deutsche Autobosse ein

Washington.Im vergangenen Juli trommelte der neue US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, die deutschen Autobauer zu einem Geheimtreffen zusammen. Dabei unterbreitete er Daimler-Chef Dieter Zetsche, BMW-Vorstandschef Harald Krüger und VW-Chef Herbert Diess das Angebot Donald Trumps, auf alle Autozölle komplett zu verzichteten. Es dauerte nicht lange, da war das Treffen nicht mehr geheim, sondern stand in den Medien nachzulesen. Die US-Botschaft teilte mit, es habe sich nicht um ein formales Angebot gehandelt, sondern die Idee sei als Teil eines „laufenden Dialogs“ mit den Vertretern der Autoindustrie erörtert worden. In diesem Kontext muss wohl auch die Einladung des Weißen Hauses an die drei deutschen Autobosse verstanden werden, über die „Bloomberg“ zuerst berichtete.

Unklar, ob Treffen stattfindet

Bereits nach diesem „Thanksgiving“-Wochenende könnte es zu einer Begegnung in Washington kommen. Sprecher der deutschen Autokonzerne ließen offen, ob es tatsächlich zu der Begegnung kommt. Unklar bleibt ebenfalls, wer an der Runde teilnehmen wird. Das „Wall Street Journal“ schreibt, Trumps Wirtschaftsberater Lawrence Kudlow, Handelsminister Wilbur Ross und der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer stünden bereit.

Es wird erwartet, dass bei einem Besuch im Weißen Haus auch Präsident Trump mit den Konzernlenkern sprechen will. Ausdrücklich betonten BMW, Daimler und Volkswagen, man stimme sich eng mit der Bundesregierung und der Europäischen Union ab. Zumal unter Beobachtern der dringende Verdacht im Raum steht, Trump versuche, die Autobauer als Spaltpilz zu benutzen. Problematisch bleibt zudem die Forderung Trumps, Europa müsse seinen Agrarmarkt für amerikanische Produkte öffnen. Handelsminister Ross Wilbur hatte im Oktober in Brüssel die Ungeduld Trumps signalisiert. tjs

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018