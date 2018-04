Trump und Brexit schrecken den Mittelstand

Anzeige

„Die Unternehmen schätzen die Lage besser ein als die Erwartungen. Das ist gesunde Skepsis“, fasst LBBW-Chefvolkswirt Uwe Burkert die Stimmung zusammen. IAW-Studienleiter Bernhard Broockmann macht darauf aufmerksam, dass die Mittelständler in Baden-Württemberg „auf einem extrem hohen Niveau sind und trotzdem positiv auf die nächsten sechs Monate blicken“. Die Firmen im Südwesten hätten im Vergleich mit der Konkurrenz in anderen Ländern die Nase vorne. Als Beispiel nennt Broockmann die Digitalisierung, die als zentrale Herausforderung der Unternehmen gilt. Bundesweit würden 75 Prozent der Mittelständler für die nahe Zukunft ihren Investitionsschwerpunkt in der Informationstechnologie und Digitalisierung sehen. In Baden-Württemberg liege diese Quote sogar bei 86 Prozent.

Ungewöhnlich positiv bewerten die Mittelständler den Standort Deutschland. Aber 80 Prozent klagen über fehlende Fachkräfte. Die 800 000 offenen Stellen seien ein echtes Problem.

