Tui tief in roten Zahlen

Hannover.Die schwindenden Buchungen in der Corona-Krise haben den weltgrößten Reiseanbieter Tui im vergangenen Jahr tief in die roten Zahlen gedrückt. Am Ende stand ein Verlust von mehr als 3,1 Milliarden Euro, nachdem 2018/2019 noch etwa 416 Millionen Euro an Gewinn erwirtschaftet werden konnten. Der Umsatz des mit staatlichen Krediten und Kapitalhilfen gestützten Unternehmens brach von 18,9 Milliarden auf 7,9 Milliarden Euro ein.

Tui legte am Donnerstag seine Geschäftszahlen vor. Beim Blick nach vorn gab sich das Management optimistischer: Es gebe „Licht am Ende des Tunnels, und die Perspektiven für den Tourismus und für Tui sind gut“, hieß es. Nach einem „Übergangsjahr“ 2021 rechnen die Hannoveraner damit, dass 2022 das Niveau aus der Zeit vor der Pandemie wieder erreicht werden kann. Vorstandschef Fritz Joussen erklärte: „Die Aussicht auf Impfungen ab dem Jahresbeginn lässt die Nachfrage nach Sommerurlaub 2021 deutlich steigen.“ Eine genauere Prognose für das neue Geschäftsjahr traut er sich aber noch nicht zu.

In der angelaufenen Wintersaison verharren die Buchungen derzeit um 82 Prozent unter dem Vorjahreswert. Es gehe darum, „diesen Winter jetzt gut zu überstehen. Wir haben das Schlimmste jetzt gesehen“, so Joussen. dpa

