Tulpen für den Mülleimer

Aalsmeer/Dinslaken.Lebensnotwendig sind sie nicht. Wenn der Alltag auf das Lebensnotwendige heruntergefahren wird, fallen Blumen daher schnell hinten runter. Was in Frühlingsmonaten verschenkt, in die Vase gestellt oder in den Vorgarten gesetzt wird, landet heute in Massen auf dem Kompost – so wie auf dem Hof der Familie Overlöper in Dinslaken in Nordrhein-Westfalen. „Unser Geld steckt in den Pflanzen“, erzählt ein Mitglied des Familienbetriebs, der Topfpflanzen für Haus und Garten verkauft. „Das ist ein echtes Existenzproblem.“ Die Zeit rund um Ostern und Muttertag ist eigentlich Hauptsaison. In den Niederlanden ziehen sich riesige Felder mit blühenden Tulpen zurzeit wie bunte Teppiche durch das Land – normalerweise eine beliebte Kulisse für Fotos von Touristen, doch in diesem Jahr herrscht Leere.

Milliarden-Schaden erwartet

Die Niederländer exportieren jährlich für rund sechs Milliarden Euro Pflanzen und Blumen. Wegen der strengen Maßnahmen in der Corona-Krise ist der Export fast zum Erliegen gekommen. Das liege an den geschlossenen Grenzen und den fehlenden Absatzmöglichkeiten, sagt der Sprecher von Royal Flora Holland, Michel van Schie. Üblicherweise herrscht im März in den Auktionshallen der Genossenschaft in Aalsmeer bei Amsterdam Hochbetrieb. Es ist einer der weltweit größten Handelsplätze für Pflanzen und Blumen. Jährlich werden von Royal Flora Holland zwölf Milliarden Pflanzen und Blumen verhandelt. Und jetzt? Totaler Einbruch.

So wie die Anlässe ausfallen, an denen man sich Blumen schenkt, so bricht auch das Geschäft weg. Geburtstage, Kommunionen, Hochzeiten, sogar Beerdigungen werden gestrichen. Besuche im Krankenhaus oder Pflegeheim sind weitgehend verboten. „Wenn man keine Leute mehr trifft, dann schenkt man auch keine Blumen“, so van Schie.

Die Genossenschaft hat ihre Züchter aufgerufen, bei der täglichen Versteigerung nur noch rund ein Viertel ihrer Ware anzubieten. Der Rest werde nicht verkauft, die Transportkosten könnten sich die Züchter sparen. Der größte Teil der Schnittblumen wird zu Abfall. „Wir kippen jetzt massenweise Tulpen, Primeln und Ranunkeln in den Müll“, erzählt auch Norbert Engler, der dem Verband des Deutschen Blumen-Großhandels vorsteht. Der Umsatz sei derzeit auf etwa 20 Prozent vom Normalzustand abgesackt. Auch bei Royal Flora Holland beklagt man einen Umsatzrückgang von mehr als 70 Prozent. Sollte die Krise länger andauern, dann erwartet der Sektor einen Gesamtschaden von zwei bis drei Milliarden Euro.

Man habe erst angenommen, dass Menschen mit einem Balkon oder Garten viele Pflanzen kaufen würden, erzählt Engler. Doch in einigen Bundesländern sind Blumenläden und Baumärkte für Privatkunden geschlossen. Andere wollten nicht viel Geld ausgeben angesichts der unsicheren Aussichten. Dort, wo Blumenläden noch geöffnet sind, ist die Nachfrage mau. „Selbst Zimmerpflanzen werden vernichtet, weil der Absatz einfach nicht da ist. Es sieht sehr schlecht aus“, so Engler. dpa

