TV-Moderator berät Trump

Washington.Der Präsident hat eine Schwäche für Berühmtheiten aus dem Fernsehen. Das mag daran liegen, dass der ehemalige Reality-TV-Star selber jeden Tag Stunden vor der Glotze verbringt. Zum Pflichtprogramm Donald Trumps gehört „The Kudlow Report“, den sein alter Freund aus New Jersey, Larry Kudlow, auf dem Wirtschaftskanal CNBC moderiert. Der Studienabbrecher der Elite-Universität Princeton redet genauso ohne Punkt und Komma wie Trump. Und das meiste, was Ronald Reagans ehemaliger Berater vertritt, stimmt mit der Weltsicht des Präsidenten überein.

Gegen Steuern und Regulierung

Der vom Gottvater der Angebotspolitik, Arthur Laffer, beeinflusste Kudlow glaubt fest an die Segnungen der „Trickle-Down“-Ökonomie. In seiner Show predigt er seiner Fan-Gemeinde, wie niedrige Steuern und minimale Regulierungen am Ende auch mehr Geld in die Lohntüten der kleinen Leute bringen. Das glaubt auch Trump, der schon im Wahlkampf den Rat des ehemaligen Investmentbankers suchte.

Am vergangenen Wochenende griff er zum Telefon und rief Kudlow auf dem Handy an. Der nahm das Gespräch bei seinem Lieblings-Italiener in Manhattan zwischen Carpaccio und Fettucine an. Der Präsident redete nicht lange um sein Anliegen herum. „Willst Du Nachfolger von Gary Cohn werden?“ Jenes Gary Cohn hatte wenige Tage zuvor im Streit um die Strafzölle für Stahl und Aluminium das Handtuch als Chef des Nationalen Wirtschaftsrats geworfen.