TV-Sternchen lässt Aktie abstürzen

New York.Mit der Nachricht, Snapchat nach einem Update nicht mehr zu nutzen, trug Reality-TV-Sternchen Kylie Jenner (Bild) am Donnerstag erheblich zum Absturz der Aktie der App-Betreiberfirma Snap bei. Der Kurs sank zeitweise um fast acht Prozent, was einem Börsenwert von umgerechnet etwa 1,4 Milliarden Euro entspricht. Jenner, Halbschwester von Fernsehstar Kim Kardashian, hatte sich bei Twitter eigentlich nur erkundigt, ob sie die Einzige sei, die die Snapchat-App nicht mehr öffne. Damit setzte das wegen ihrer vielen Follower „Snapchat Queen“ genannte US-Model den Kontroversen um die Neugestaltung der App jedoch die Krone auf. Gegen das umstrittene Update war am Vortag eine Petition im Netz gestartet worden, Analysten rieten wegen des Ärgers dazu, die Aktie zu verkaufen. dpa (Bild: dpa)