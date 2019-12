TWL dritter Partner bei Netzfirma

Ludwigshafen.Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) beteiligen sich am gemeinsamen Unternehmen wärme.netz-werk der Mannheimer MVV Energie und der Stadtwerke Heidelberg. Ziel der im März dieses Jahres gegründeten Gesellschaft ist die Weiterentwicklung der Fernwärmeversorgung in der Metropolregion Rhein-Neckar. Im Mittelpunkt steht dabei die künftige Erzeugung sogenannter Grüner Wärme, also Wärme aus erneuerbaren Energien oder Abwärme aus industriellen Produktionsprozessen. Das Unternehmen wärme.netz-werk soll dazu eine Plattform bieten. Auch die Verbindung von Wärmenetzen spielt laut einer Mitteilung von TWL, MVV Energie und Stadtwerken Heidelberg vom Montag eine wichtige Rolle.

Alternativen zur Kohle

Hintergrund der gemeinsamen Bemühungen ist, dass Fernwärme derzeit überwiegend aus Kraft-Wärme-Kopplung – also der gleichzeitigen Erzeugung von Strom und Wärme – stammt, in der Region etwa aus dem Grosskraftwerk Mannheim (GKM). Im Zuge der Energiewende werden konventionelle Kraftwerke wie das mit Steinkohle betriebene GKM allerdings nach und nach stillgelegt. Die MVV Energie versorgt in Mannheim, Heidelberg, Schwetzingen und Speyer insgesamt rund 120 000 Haushalte mit Fernwärme. TWL beliefert in Ludwigshafen 6500 sogenannte Zählpunkte mit Wärme, zu denen aber beispielsweise auch Mehrfamilienhäuser mit mehreren Anschlüssen gehören. fas

