Übernahme vor Scheitern

Köln/Heidelberg.Die geplante Übernahme des TV-Kabelnetzbetreibers Unitymedia durch Vodafone kommt offenbar nicht zustande. Das Vorhaben scheitere an der Ablehnung durch die Wettbewerbshüter der Europäischen Union (EU), berichtet das „Handelsblatt“ unter Berufung auf zwei mit der Situation vertraute Personen. Die Kommission werde ihre Entscheidung in Kürze offiziell machen.

Im Mai letzten Jahres hatte Vodafone bekanntgegeben, dass man sich mit dem Unitymedia-Mutterkonzern Liberty Global auf die Übernahme der Kabelnetze für 18,4 Milliarden Euro geeinigt habe. Es ging dabei nicht nur um die Infrastruktur in Deutschland, sondern auch um jene in Tschechien, Ungarn und Rumänien. Hierzulande ist Unitymedia in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen aktiv und versorgt rund 13 Millionen Haushalte mit Fernsehen, Telefonie und Internet. Das Unternehmen hat auch einen Standort in Heidelberg, an dem etwa 300 Mitarbeiter beschäftigt sind. Im Dezember 2018 hatte die EU-Kommission Bedenken gegen die Übernahme angemeldet und ein eingehendes Prüfverfahren eingeleitet. mk

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019