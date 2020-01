Ufo-Streik vom Tisch

Im zähen Tarifstreit bei der Lufthansa gilt ab sofort eine Friedenspflicht. © dpa

Frankfurt.Ein bisschen Frieden bei der Lufthansa: Die Passagiere der Fluggesellschaft müssen in den kommenden Monaten keine neuen Streiks der Kabinengewerkschaft Ufo mehr fürchten. Das Unternehmen hat mit den Flugbegleitern ein komplexes Verfahren verabredet, mit dem man die zahlreichen ungelösten Konflikte beilegen will. Zentrales Element ist eine umfassende Schlichtung, die mit einer Friedenspflicht bis zum Ende des Verfahrens verbunden ist, wie beide Seiten am Freitag erklärten. Ein genauer Zeitraum wurde nicht genannt, dem Vernehmen nach wird aber mit mehreren Monaten gerechnet. Die Schlichtung soll von einer Mediation und einem außergerichtlichen Güteverfahren begleitet werden, um auch außertarifliche Streitigkeiten beilegen zu können. Nach dpa-Informationen werden der frühere SPD-Politiker Matthias Platzeck und der einstige Arbeitsagenturchef Frank-Jürgen Weise als Schlichter agieren. dpa

