Umsatz der Paketbranchelegt weiter zu

Der Umsatz im Paketversand lag 2019 bei fast 19 Milliarden Euro. © dpa

Bonn.Für die Paketbranche ist der boomende Online-Handel ein dankbarer Trend, der die Umsätze weiter wachsen lässt. Im vergangenen Jahr erwirtschafteten die Dienstleister in Deutschland 18,78 Milliarden Euro, zeigen Zahlen der Bundesnetzagentur, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Die Tendenz ist seit Jahren steigend: 2018 lagen die Gesamterlöse noch bei 17,66 Milliarden Euro. Den größten Zuwachs gibt es bei Paketen. Express- und Kurierlieferungen, die auch in den Umsatz einfließen, stagnieren weitgehend auf ähnlichem Niveau. Marktbeherrschend in der Branche ist die Deutsche Post mit einem Anteil von rund 70 Prozent. Wettbewerber sind Hermes, UPS oder DPD.

Im vergangenen Jahr bestellten Verbraucher Waren und Dienstleistungen im Wert von 94 Milliarden Euro und damit rund zehn Prozent mehr als im Vorjahr, wie aus Zahlen des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel hervorgeht. Die Krux an der Sache: Immer mehr Pakete erfordern auch immer mehr Zusteller. „Schon seit längerem ist der Arbeitsmarkt zunehmend leer gefegt“, sagt Verdi-Sprecher Jan Jurczyk. „Um Leute rekrutieren zu können, müssen Dienstleister stärker unternehmerisch tätig werden und ihnen verlässliche Arbeitsplätze bieten.“ Zu viele Anbieter setzten weiterhin auf Subunternehmer, die ihren Mitarbeitern keine tarifliche Absicherung bieten würden. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.02.2020