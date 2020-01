Umschlag der Häfen legt zu

Mannheim/Ludwigshafen.Die Häfen in Mannheim und Ludwigshafen haben im Geschäftsjahr 2019 insgesamt 14,8 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen und steigerten somit ihre Umschlagmenge im Vergleich zum Vorjahr. Dies teilten die Häfen in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Der Güterumschlag in den Mannheimer Häfen stieg um 5,2 Prozent auf 7,8 Millionen Tonnen. Ludwigshafen verzeichnete eine Steigerung von elf Prozent und schlug im Geschäftsjahr 2019 sieben Millionen Tonnen Güter um. Der Grund für die Steigerungsraten liegt darin, dass sich das Niedrigwasser aus 2018 nicht wiederholt hat.

In Ludwigshafen machen chemische Erzeugnisse den größten Teil des Umschlags aus, gefolgt von Erdöl, Mineralöl und Mineralölerzeugnissen. In Mannheim sind feste mineralische Brennstoffe und Nahrungs- sowie Futtermittel die größten Gütergruppen. Auch 748 Fahrgastschiffe steuerten 2019 den Mannheimer Hafen an, in Ludwigshafen ist eine solche Anlagestelle jüngst fertiggestellt worden. tbö

