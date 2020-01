Umstrittenes Geschäft mit Pelzen

Rhein-Neckar.Als Ludwig Plappert 1947 in den Trümmern der Mannheimer Innenstadt einen Kürschner-Betrieb gründet, dauert es nicht lange und Kunden sowie Nachbarn sprechen ihn mit „Herr Doktor“ an. „Mein Opa und alle anderen Kürschner auch haben damals noch weiße Arbeitskittel getragen – eben wie Ärzte“, klärt Susanne Plappert-Piller auf. In der Nachkriegszeit war der Beruf des Kürschners hoch angesehen. Die

...