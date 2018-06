Umwelthilfe droht Land

Anzeige

Streit ums Neckartor

Ein Sprecher des Landesverkehrsministeriums kritisierte, die DUH mache Druck, obwohl noch nicht einmal ein Entwurf für einen neuen Luftreinhalteplan vorliege. Das Land könne zu bestimmten Dingen einfach noch nichts sagen – etwa dazu, ob Anwohner von den Fahrverboten ausgenommen werden sollen und wenn ja, wie lange.

DUH-Geschäftsführer Resch warf dem Land vor, den neuen Luftreinhalteplan zu verzögern. Die DUH hält auch Fahrverbote für Diesel der Euronorm 5 für zwingend. Nach Reschs Eindruck will das Land da aber nicht ran. „Das ist für uns ein Offenbarungseid und ein Kniefall vor der Automobilindustrie.“ Das Verwaltungsgericht könnte dem Land in einem ersten Schritt ein Zwangsgeld in Höhe von 10 000 Euro androhen. Ähnliche Verfahren zur Zwangsvollstreckung von Diesel-Fahrverboten laufen laut Resch in Düsseldorf und München.

In Stuttgart geht es auch noch um einen zweiten, verwandten Sachverhalt: die Umsetzung eines Vergleichs, den das Land mit Anwohner des Stuttgarter Neckartors im Jahr 2016 geschlossen hat. Der Vergleich verpflichtet das Land dazu, den Verkehr am Neckartor an Tagen mit hoher Feinstaubbelastung zu reduzieren. Bislang wird der Vergleich nicht umgesetzt. Vor Gericht demonstrierten gestern einige Anwohner des besonders von Feinstaub belasteten Neckartors mit Plakaten für sofortige Maßnahmen.

Nach dem Leipziger Urteil war Ende Mai das bundesweit erste Diesel-Fahrverbot in Hamburg in Kraft getreten. Dort handelt es sich aber nur um einzelne Straßenzüge, während in Stuttgart geplant ist, ganze Zonen für alte Diesel-Autos zu sperren.

