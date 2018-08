Umzug in die neue Zentrale Ende August

Anzeige

Nach rund 60 Jahren am Mannheimer Carl-Reiss-Platz zieht Bilfinger in eine neue Zentrale im Stadtteil Almenhof. Bis Ende August sollen die rund 220 Mitarbeiter in den Neubau auf dem ehemaligen Vögele-Gelände übergesiedelt sein.

Für Personalvorstand Michael Bernhardt ist der Umzug ein Bekenntnis zum Standort Mannheim und ein Zeichen, „dass bei Bilfinger etwas Neues beginnt“. Der einstige Baukonzern hat sich zum reinen Industriedienstleister gewandelt und erlebte eine schwere Krise. Auch in der Verwaltung war Personal abgebaut worden. Bilfinger hat die neue sechsgeschossige Zentrale für zehn Jahre gemietet. Vor dem Umzug müssen Papierstapel von der Größe eines Hochhauses entsorgt und Hunderte Tonnen Material bewegt werden werden, teilt das Unternehmen mit. 16 Seecontainer mit Registratur-Unterlagen werden auf der Friesenheimer Insel eingelagert.

Für das Historische Unternehmensarchiv werden Magazinflächen im Marchivum, dem Mannheimer Stadtarchiv, angemietet. be