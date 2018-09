Ungerecht, aber legal

Brüssel.Luxemburg hat dem Fastfood-Konzern McDonald’s nach einer Entscheidung der EU-Wettbewerbshüter keine illegalen Steuervergünstigungen gewährt. Das Land habe nicht gegen EU-Beihilferegeln verstoßen, teilte die EU-Kommission gestern in Brüssel mit. Gerecht sei die Praxis trotzdem nicht gewesen. Die Luxemburger Regierung will die entsprechenden Gesetze ändern.

Die EU-Kommission hatte 2015 eine vertiefte Ermittlung eingeleitet. Sie vermutete damals, dass McDonald’s in Luxemburg illegale Absprachen treffen konnte, die es dem US-Unternehmen ermöglichten, in dem Land keine Körperschaftsteuern zu zahlen. Auch in den USA zahlte McDonald’s auf in Luxemburg erzielte Gewinne keine Abgaben.

Luxemburg stand mehrmals wegen zweifelhafter Steuerpraktiken im Fokus der Wettbewerbshüter. Die EU-Kommission ermittelt derzeit etwa noch wegen fraglicher Regelungen für den Möbelkonzern Ikea. Nach geltendem Beihilferecht ist es EU-Staaten in der Regel untersagt, einzelnen Unternehmen Vorteile – etwa in Form von Steuerermäßigungen – zu gewähren, wenn dadurch der Wettbewerb verzerrt wird. dpa

