Ungewöhnliche Allianz bei Gesetzgebung

Anzeige

Banken formulieren mit

Der jetzt präsentierte Vorschlag geht aber noch deutlich weiter. Demnach sollen Bundestag und Bundesregierung bei jedem neuen Gesetzentwurf offenlegen, welche Interessenvertreter dazu gehört wurden und wessen Anliegen in das Regelwerk einfließen. So ließe sich zum Beispiel erkennen, wenn Mitarbeiter des Bankenverbands im Finanzministerium an Gesetzestexten mitarbeiten. Bisher liegt über solchen Mitwirkungen meist ein Schleier. Dabei kommen fast alle Gesetzentwürfe aus den Ministerien und nicht aus dem Parlament. Über mögliche Einflussnahmen sollen die Abgeordneten dann in der ersten Lesung des Gesetzes debattieren.

Nicht einig sind sich beide Verbände über die Kontrolle der Lobbyisten. Der VCI will diese beim Präsidenten des Bundestages ansiedeln, Transparency plädiert für eine unabhängige Kontrollinstanz nach dem Vorbild des Wehrbeauftragten. Man brauche eine sichtbare Kontrolle, sagt Müller. Verstößt ein Interessenvertreter gegen die Regeln, müsste er mit Sanktionen rechnen.

Nun hofft die TI-Chefin auf Zustimmung in der großen Koalition, die aus den Vorschlägen ein Gesetz machen müsste. „Es gibt eine gewisse Skepsis bei CDU und CSU“, räumte die TI-Chefin ein. Tillmann dagegen ist nach ersten Gesprächen mit Politikern zuversichtlich. „Wir haben keinen Widerstand gespürt“, sagte er.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.04.2018