Unionszwist belastet

München/Frankfurt.Der von den USA angefachte Handelskonflikt und der Streit in der Bundesregierung hinterlassen Spuren in der deutschen Wirtschaft. Nach Einschätzung von Volkswirten zögern Firmenchefs mit Investitionen wegen des von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Zollstreits mit China, der Europäischen Union und anderen Ländern. Wird weniger investiert, kann das Folgen für die Konjunktur haben. Die Stimmung in den Unternehmen trübte sich im Juni ein. „Der Rückenwind für die deutsche Wirtschaft flaut ab“, erklärte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands bedeutendster wirtschaftlicher Frühindikator, fiel im Juni um 0,5 Punkte auf 101,8 Zähler. Seit Dezember ist der Ifo-Index insgesamt nur einmal gestiegen – und sechsmal gefallen.

Der Arbeitsmarkt zeigt sich Ökonomen zufolge noch unberührt von den Sorgen. Für manche Branchen wird der Boom inzwischen zum Problem: Es fehlen zunehmend Fachkräfte. So klagte im April mehr als ein Drittel (34 Prozent) der Maschinenbauer über Produktionsbehinderungen, die durch einen Mangel an qualifizierten Mitarbeitern verursacht wurden. „Das ist deutlich mehr als in früheren vergleichbaren Aufschwungphasen“, erläuterte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. Gesucht würden Beschäftigte in nahezu allen Bereichen. dpa