Unitymedia verschwindet vom Markt

Stuttgart.Noch macht lediglich ein roter Banner mit dem Schriftzug „Ein Vodafone Unternehmen“ am Unitymedia-Shop auf die Fusion der beiden Firmen aufmerksam, bald wird sich das ändern: „Die Marke Unitymedia wird es ab heute nicht mehr geben – sie wird mit Vodafone verschmelzen“, erklärte Vodafone-Chef Hannes Ametsreiter im Gespräch mit dieser Zeitung.

Konkret bedeute das, dass Geschäfte des Telekommunikationskonzerns und Kabelnetzbetreibers beispielsweise in Innenstädten zusammengelegt werden. Den Großteil der Firmenstandorte werde man jedoch „so belassen, wie sie sind“. Auch für Kunden hätte die Umfirmierung keine Auswirkung. Veränderungen kommen vor allem auf die Beschäftigten zu: „Wenn sich zwei Unternehmen zusammenschließen, gibt es viele Stellen, die doppelt besetzt sind. Wir wünschten, dass wir die Expertise beider Seiten behalten können – eine ’eins plus eins gleich zwei’-Lösung ist nicht vorgesehen“, so ein Vodafone-Sprecher.

Hürden beim Ausbau von 5G

Der britische Konzern hat in Deutschland rund 16 000 Mitarbeiter, Unitymedia dagegen 2700. Am Standort in Heidelberg sind rund 250 Menschen beschäftigt. Wie viele der Stellenabbau letztlich trifft, dazu machte der Sprecher keine Angaben. „Zurzeit werden Einzelmaßnahmen besprochen. Die Verhandlungen zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat laufen.“

Ametsreiter kündigte zudem an, dass Vodafone ab heute mit seiner Gigabit-Offensive starte: „Wir aktivieren 2,3 Millionen neue Gigabit-Anschlüsse auf einen Schlag. Das ist mehr als die Hälfte aller Haushalte in Baden-Württemberg.“ Unter Gigabit versteht man das Kabelnetzwerk mit einer Geschwindigkeit von 1000 Megabit pro Sekunde. Die meisten deutschen Haushalte haben eine Bandbreite von 50 Megabit.

Laut dem Breitbandatlas des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur verfügen im Rhein-Neckar-Kreis nur drei Prozent der Kabelhaushalte über das Hochgeschwindigkeitsnetz. Ziel des Unternehmens sei es, bis Ende 2020 zwei Drittel der baden-württembergischen Haushalte mit Gigabit zu versorgen.

Im Juni 2019 hatte Vodafone neben den Mobilfunk-Netzbetreibern Telekom und Telefónica für insgesamt 6,55 Milliarden Euro die Lizenzen am superschnellen Mobilfunk-Standard 5G erhalten. Beim Ausbau stoße der Konzern allerdings auf Hürden, sagte Ametsreiter. „Das Hauptproblem sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ein Ausbauprozess in Deutschland dauert in der Regel 18 bis 24 Monate. Andere Staaten sind wesentlich schneller als wir.“ Alle drei Stunden baue Vodafone einen neuen Mast, auch die ersten Autotankstellen seien mit 5G verbunden worden. Behörden und Bürgerinitiativen würden den Ausbau jedoch ausbremsen. „Eine Grundsatzentscheidung muss getroffen werden: Wollen wir in Deutschland, sei es auf dem Land oder in den Großstädten, über die modernste Infrastruktur verfügen, oder nicht? Klar ist, dass in zehn bis 15 Jahren nicht einmal telefonieren ohne 5G möglich sein wird. Darüber muss sich jeder klar werden.“

