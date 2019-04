Die Gespräche zwischen Management und Arbeitnehmerseite bei GE müssen anstrengend und nervenaufreibend gewesen sein. Jetzt gibt es eine Einigung, mit der beide Seiten offenbar gut leben können. Das soll selbstverständlich nicht ausblenden, dass innerhalb weniger Jahre ein riesiger, geschichts-trächtiger Industriestandort massiv beschnitten worden ist. Und dass nun erneut Menschen ihren Job verlieren, die teilweise jahrzehntelang für das Unternehmen arbeiten.

Schade, dass GE keine andere Lösung gegen die Krise auf dem Markt für konventionelle Kraftwerke gefunden hat. Oder finden wollte. Während der Verhandlungen ist der US-Konzern offenbar keinen Millimeter von dem Plan abgerückt, Jobs zu streichen. Das Unternehmen muss sich die Frage gefallen lassen, ob es wirklich alles versucht hat. Ermöglicht die Energiewende wirklich keine neuen Aufgaben? Wo ist der Innovationsgeist? Die Entscheidung für den Kahlschlag dürfte in der GE-Zentrale in Amerika gefallen sein – dort blickten die Manager auf nackte Zahlen und nicht in die verängstigten Gesichter der Mannheimer Belegschaft.

Kommt alter Glanz zurück?

Sicher, Mannheim könnte sich als bedeutender Service-Standort von GE festigen. Möglich, dass sich neue Unternehmen auf dem Areal ansiedeln und ein Stück des alten wirtschaftlichen Glanzes zurückkehrt. Aber die unrühmliche Rolle von GE in der Mannheimer Industriegeschichte – das traditionsreiche Werk gehörte einst zu Alstom und zuvor zu Brown, Boveri & Cie. (BBC) – wird niemand vergessen. Am allerwenigsten hunderte Menschen, die ihren geliebten Job aufgeben mussten.

Es ist dem Standort zu wünschen, dass bald etwas Ruhe einkehrt. Doch schon jetzt ist die Sorge, dass auch den jüngsten Einschnitten in Zukunft weitere folgen könnten. GE gibt zwar ein Bekenntnis zu Mannheim ab, aber leider keine Standortgarantie. Dabei hätten es die Mitarbeiter verdient. Gerade nach den Zeiten heftiger „Restrukturierungsmaßnahmen“. Was die GE-Belegschaft jetzt braucht, ist eine lohnende Perspektive.

