Frankfurt.Hubertus Heil und Frank Bsirske sind gleichermaßen entsetzt. „Hier gibt es Arbeitsbedingungen, wie ich sie nicht für möglich gehalten habe. Uns begegnet hier das 19. Jahrhundert“, sagt der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. „Hier werden elementare Arbeitnehmerrechte mit Füßen getreten und Globalisierung mit Ausbeutung gleichgesetzt“, ergänzt Bundesarbeitsminister Heil gestern am Frankfurter Flughafen.

Intensiv haben sich beide davor mit mehreren, in Frankfurt stationierten Beschäftigten des irischen Billigfliegers Ryanair unterhalten. Und sind empört. Tatsächlich setze Ryanair-Chef Michael O’Leary sein Motto um, Beschäftigte auszupressen wie eine Zitrone. Ein halbes Dutzend Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter nicken, als Heil, Bsirske und der hessische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel ihre Eindrücke beschreiben. Und halten Schilder hoch, auf der sie ihre Rechte einfordern.

Wie auch die Abschaffung des Paragrafen 117 des Betriebsverfassungsgesetzes. Der besagt, dass das Personal einer Airline in der Kabine wie auch im Cockpit einen Betriebsrat erst dann bilden kann, wenn es einen Tarifvertrag gibt. Weil das bei Ryanair nicht der Fall ist, können die Beschäftigten, die im Cockpit oder in der Kabine arbeiten, keine Vertretung wählen und damit auch ihre Rechte nur schwer geltend machen. „Wir werden diese Lücke bis zum Jahresende schließen“, verspricht Heil. Eine entsprechende Initiative habe er im Bundeskabinett auf den Weg gebracht.

Nach den Worten von Bsirske arbeiten die Kabinen-Beschäftigten bei Ryanair am Rande des Existenzminimums und sehen sich Repression und Drohungen ausgesetzt. Die meist jungen Menschen sähen beim irischen Billigflieger schlechtere Arbeitsbedingungen als bei ihren Großeltern. „Als ich vor einem Jahr meinen Job begonnen habe, hatte ich im Monat 900 Euro brutto“, sagt eine 20-jährige Italienerin, eine in Frankfurt stationierte Flugbegleiterin. Davor hatte sie schon 3000 Euro für ihre Ausbildung hingeblättert.

1200 Euro Bruttolohn

Am Anfang wurde sie über eine Agentur beschäftigt, heute hat sie direkt einen Vertrag mit Ryanair. Und erhält wenigstens 1200 Euro brutto. Bezahlt wird sie aber nur, wenn sie im Flugzeug arbeitet. Für die Vor- und Nachbereitung am Boden gebe es nichts. Wer krank ist, erhält kein Geld. Und an Bord müssen Lose, Essen und Getränke verkauft werden. Dafür gibt es eine geringe Provision. Wer nicht aktiv ist, muss mit einer Rüge rechnen, wer streikt, mit Kündigung.

Heil und Bsirske schütteln nur den Kopf. Das sei Ausbeutung in einem Unternehmen, das Milliarden verdiene, sagt der Arbeitsminister. „Aber Deutschland ist keine Bananenrepublik, sondern ein Rechtsstaat.“ In der Regel greife der Staat nicht in Tarifverhandlungen ein, schließlich gelte in Deutschland die Tarifautonomie, sagt Heil. „Aber hier geht es um mehr.“

