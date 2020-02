Frankfurt.Das Geschäftsjahr 2019 hat Opel einen neuen Rekordgewinn beschert. Auf 1,1 Milliarden Euro beläuft sich der Betriebsüberschuss, 30 Prozent mehr als 2018. Dabei hat Opel weniger Autos verkauft. Auch der Blick auf die Gewinnspanne pro Fahrzeug und weitere Einsparungen zahlen sich aus. Opel investiert in Elektromodelle und massiv in die Batteriezellen-Fertigung in Kaiserslautern. Opel-Chef Michael Lohscheller zieht Bilanz und schaut zuversichtlich nach vorn.

Herr Lohscheller, beim Absatz hat Opel 2019 leicht eingebüßt, aber erstmals einen Betriebsgewinn von mehr als einer Milliarde Euro eingefahren – Sie dürften mit 2019 zufrieden sein.

Michael Lohscheller: Absolut. Wir haben den Betriebsgewinn um 30 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro gesteigert und erstmals die Milliarden-Schwelle überwunden, die Umsatzrendite liegt bei 6,5 Prozent. Damit haben wir unser selbst gestecktes Ziel deutlich früher erreicht als geplant. Wir sind also ein wenig stolz. Unsere Beschäftigten haben einen guten Job gemacht.

Trotz des Rekordgewinns ist der Absatz von Opel und der britischen Schwestermarke Vauxhall weltweit um mehr als sechs Prozent auf 973 431 Fahrzeuge gesunken, in Europa geht es um fast sieben Prozent nach unten, in Deutschland um fünf Prozent. Woran liegt das?

Lohscheller: Wir setzen zum einen auf die Marge pro Fahrzeug. Wir verkaufen nicht mehr mit Verlust. Wir haben Modelle aufgegeben, bei denen die Marge nicht ausreichend war. Zum Zweiten schauen wir auf das Thema CO2, das hat oberste Priorität. Der Flottenverbrauch bei Opel ist 2019 um 20 Gramm pro Kilometer gesunken. Das ist ein gewaltiger Beitrag zum Klimaschutz. Wir haben besonders emissionsstarke Fahrzeuge aus dem Angebot genommen. Beides drückt den Absatz. Aber künftig wollen wir natürlich wieder mehr verkaufen.

Opel verkauft zunehmend auch wieder Autos außerhalb Europas. Wie entwickelt sich dort die Nachfrage? Sie haben gerade auch den Startschuss in Japan gegeben. Ist China eine Option?

Lohscheller: Wir gehen diese Schritte ganz bewusst, auch in anspruchsvolle Märkte wie Japan. Noch ist das Export-Volumen mit ein paar Tausend verkauften Autos überschaubar, aber es gibt auch in Afrika und Südamerika wichtige Märkte, in die wir eingestiegen sind und einsteigen werden. Wir schauen uns auch China an, den wichtigsten Automarkt der Welt. Noch ist keine Entscheidung gefallen. Insgesamt soll Opel wieder zu einer globalen Marke werden. Wir sind auf einem guten Weg.

Wie viel investiert Opel in die Expansion?

Lohscheller: Ich nenne da keine konkreten Zahlen. Aber die Eintrittshürden sind vergleichsweise niedrig, weil wir vom Vertriebsnetz unseres Mutterkonzerns profitieren. Also von Händlern und Finanzierungspartnern. In Russland können wir in einem PSA-Werk produzieren. Wir müssen nicht alles neu erfinden.

Mitte Januar haben Sie ein weiteres Personal-Abbauprogramm gestartet, dem zufolge bis 2025 bis zu 4100 Beschäftigte freiwillig ausscheiden können. Wie stark ist der Druck aus Paris?

Lohscheller: Wir sind tief in den Konzern integriert und arbeiten in vielen Funktionen dementsprechend markenübergreifend – etwa im Einkauf, in der Entwicklung oder in der deutschen Vertriebsgesellschaft sowie in den Werken. Daher sind Mitarbeiterzahlen für Opel insgesamt nicht mehr aussagekräftig. Über alle Konzernmarken hinweg beschäftigt die Groupe PSA in Deutschland mehr als 17 000 aktive Mitarbeiter. Ja, wir haben bei Opel in Deutschland seit der Übernahme Stellen abgebaut, aber die Menschen sind immer freiwillig und zu attraktiven Konditionen ausgeschieden. Jetzt haben wir den Kündigungsschutz bis 2025 verlängert. Das ist ein klares Signal für das Niveau an Beschäftigung, das wir langfristig brauchen.

Wie lange gibt es im Stammwerk in Rüsselsheim noch Kurzarbeit?

Lohscheller: Eisenach ist gut ausgelastet. Das Werk ist auf dem richtigen Weg. In Rüsselsheim kommt der neue Astra erst im kommenden Jahr. Wir nutzen 2020 zur Vorbereitung der Produktion. Deshalb haben wir noch Kurzarbeit und denken über weitere Brückenlösungen nach. Die Lücke wird aber im nächsten Jahr mit dem neuen Astra gefüllt werden.

Gute Nachrichten gibt es für Kaiserslautern. Dort wollen PSA und Opel Batteriezellen fertigen. Wie viel Geld wird denn in Rheinland-Pfalz investiert?

Lohscheller: Opel und PSA investieren zwei Milliarden Euro, unterstützt durch die französische Regierung, den Bund und die EU-Kommission. Der Umbau und Bau beginnen im nächsten Jahr, Ende 2023 sollen die ersten Batteriezellen produziert werden. Es entstehen 2000 Arbeitsplätze. Es wird Deutschlands größtes Werk für Batteriezellen: Im Endausbau werden in drei Stufen je acht Gigawattstunden Kapazität entstehen und damit Batteriezellen für eine halbe Million Elektrofahrzeuge pro Jahr.

Wie beurteilen Sie generell die Perspektiven für die Elektromobilität?

Lohscheller: Der Elektromobilität gehört die Zukunft. Wir haben erste Hybridmodelle auf dem Markt, im März kommt der Kleinwagen Corsa e, zu erschwinglichen Preisen von weniger als 30 000 Euro, zusätzlich mit 6000 Euro gefördert. Die gesamte Modellpalette wird bis 2025 komplett umgestellt. Wir bleiben aber technologieoffen.

Sind Sie zufrieden mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur?

Lohscheller: Das ist verbesserungswürdig. In manchen Städten ist es gut, in manchen gibt es noch erheblich Lücken. Es muss noch viel passieren und dabei müssen alle mitziehen – Industrie, Unternehmen, der Gesetzgeber, Kommunen. Wir sind engagiert, bauen beispielsweise gemeinsam mit Partnern Rüsselsheim zur Electric City aus – mit 1300 Ladepunkten.

Was bedeutet die Fusion von PSA und FiatChrysler für Opel? Der Druck dürfte dadurch noch größer werden.

Lohscheller: Ich sehe darin eine große Chance. Ein größerer Konzern sorgt für mehr Wirtschaftlichkeit. Sie erzielen hohe Synergien, wenn sie statt für 7,5 für neun Millionen Fahrzeuge einkaufen. Das wird auch Opel guttun. Opel ist gut positioniert als einzige deutsche Marke im Konzern. Man muss aber auch eine Stimme haben. Deshalb ist es gut, dass ich im vierköpfigen PSA-Vorstand sitze. Opel ist nachhaltig gut aufgestellt nach der Verbesserung in den vergangenen drei Jahre. Auch wenn wir noch nicht auf dem Niveau der Werke von Peugeot und Citroën sind. Wir haben große Schritte nach vorn gemacht, aber noch reicht das nicht.

