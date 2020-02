Unternehmen der Region von Unsicherheiten geplagt

Mannheim.Zu Jahresbeginn bleibt die konjunkturelle Dynamik in der Region gedämpft. Zwar zeichnet sich eine leichte Aufwärtsbewegung ab, die Unternehmen beurteilten die aktuelle Lage aber verhalten. Auftragszahlen aus dem Ausland steigen und lassen zuversichtlicher in die Zukunft blicken. Dagegen sorgen das Coronavirus und der Brexit für Unsicherheiten. Das stellte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar in der aktuellen Konjunkturumfrage fest, an der sich 489 Unternehmen beteiligt haben.

„Die Industrie hofft auf das Auslandsgeschäft, der Handel und das Dienstleistungsgewerbe wirken stabilisierend auf die regionale Konjunktur“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Axel Nitschke. Während des Befragungszeitraums zum Jahresbeginn seien die aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus in China noch nicht abzusehen gewesen. Nitschke dazu: „Das Coronavirus ist ein neuer Belastungsfaktor im ohnehin schon unsicheren außenwirtschaftlichen Umfeld.“ Konkrete Folgen könne man aber noch nicht abschätzen.

Nach einem deutlichen Dämpfer im Herbst legen laut IHK dagegen die Exporterwartungen wieder kräftig zu. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China bleibe zwar nach wie vor ungeklärt, doch die Situation beruhige sich momentan. Diese beiden Märkte (China und USA) sind für die exportorientierte Industrie der Region besonders wichtig.

Auch der Brexit dämpft noch immer die Konjunktur. Unsicherheiten bestünden nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union weiter. „Die Unternehmen haben sich mittlerweile darauf eingestellt, nun brauchen sie vor allem Rechtssicherheit bei ihren Geschäften“, kommentiert der IHK-Hauptgeschäftsführer.

Die Kauflaune der inländischen Verbraucher ist laut IHK auch nach dem Weihnachtsgeschäft gut – was wiederrum die Händler der Region zuversichtlich stimmt: Jeder dritte Betrieb schätzt seine Lage als positiv ein. Von den nächsten 12 Monaten erwarten sich die Unternehmen im Groß- und Einzelhandel jedoch insgesamt keine größeren Impulse für ihre Geschäfte. Auch die Dienstleister zeigen sich positiv bei der Einschätzung ihrer Geschäftslage.

Wie sich bereits im Herbst angekündigt hatte, geht der langjährige Beschäftigungsabbau vorerst zu Ende, die Lage auf dem Arbeitsmarkt bleibt stabil. 15 Prozent der Betriebe erwarten steigende, 68 Prozent gleich bleibende und 17 Prozent fallende Beschäftigtenzahlen. Zudem planen die Unternehmen mit leicht steigenden Investitionen. Das Geschäftsrisiko Nummer Eins der regionalen Unternehmen ist indessen weiterhin der Fachkräftemangel.

Auch die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich laut dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) deutlich eingetrübt. Der Indikator des ZEW fiel im Februar zum Vormonat um 18,0 Punkte auf 8,7, wie das Institut am Dienstag in Mannheim mitteilte. Es ist der niedrigste Stand seit November 2019. Auch die Einschätzung der aktuellen Lage wurde schwächer beurteilt als erwartet. „Die befürchteten negativen Folgen der Coronavirus-Epidemie in China auf den Welthandel führen zu einem markanten Rückgang der ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland“, kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die Daten. Besonders stark seien die Einschätzungen zur Entwicklung der exportabhängigen Sektoren gesunken. Insgesamt habe sich die Wirtschaft Ende 2019 und zu Beginn des neuen Jahres schlechter als erwartet entwickelt. (mit dpa)