Unterwegs in die digitale Spielzeugwelt

Ravensburger hat neue Entwicklerteams aufgebaut, die gemeinsam das klassische Produkt zum Anfassen, die digitalen Inhalte, die Software-Downloads und das Marketing entwickeln. So sei eine Weiterentwicklung des Klassikers „Tiptoi“ entstanden, die im Herbst auf den Markt kommen soll. Maier ist überzeugt, dass die traditionellen Produkte „der Kern bleiben“. Auch, weil rein digitales Spielzeug für den Mittelständler „schwierig ist“.

Um 20 Prozent ist der Absatz von Puzzles im vergangenen Jahr gestiegen. „Die 3-D-Puzzles machen uns viel Freude“, sagt Maier. Renner seien Bälle, beleuchtete Gebäude wie der Buckingham-Palast oder der VW-Bully. Fans solcher Produkte würden sich gerne untereinander austauschen. Deshalb baut Ravensburger gerade eine „Puzzle-Welt“ als Internet-Plattform auf. „Wir wollen diese Gruppe an uns binden, auch wenn sich das nicht sofort beim Umsatz auswirkt“, sagt der Vorstandschef.

Der Umbau des bereits 135 Jahre alten Unternehmens hat in der Bilanz allerdings Spuren hinterlassen. „Wir haben ein respektables Jahresergebnis erzielt. Unser Fokus liegt jedoch auf der langfristigen Neuausrichtung des Unternehmens“, sagt Finanzchef Hanspeter Mürle. Die Investitionen stiegen 2017 um fast 40 Prozent auf rund 37 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr übernahm das Unternehmen den US-Spielehersteller Thinkfun, der auf Denk- sowie Logikspiele spezialisiert ist.

Bei annähernd gleichem Umsatz von 471 Millionen Euro sank der Gewinn von 32 auf 23,7 Millionen Euro. Der Rückgang resultiert auch aus der Pleite des Spielwarenriesen Toys R Us und der drohenden Insolvenz eines großen französischen Händlers.

Onlineverkauf legt stark zu

Beim Spielzeugverkauf geht der Trend zur Direktvermarktung über das Internet. Vorreiter in Europa ist dabei England, wo Ravensburger bereits die Hälfte seines Umsatzes im Onlinehandel einspielt. In Deutschland sei der Anteil deutlich niedriger. Und nicht nur die Käufe verlagern sich, die Eltern informieren sich auch häufiger in sozialen Medien wie Facebook. Die neue Tochter Thinkfun etwa verkauft ihre Spiele in China gar nicht mehr in stationären Läden, sondern auch mit Hilfe sozialer Netzwerke.

Einen Achtungserfolg hat Ravensburger im Geschäftsbereich Kinder- und Jugendbuch erzielt: Seit diesem Jahr verkauft der Verlag das Guinness-Buch der Rekorde exklusiv im deutschsprachigen Raum.

