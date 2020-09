Unterwegs zur CO2-Neutralität

Wörth/Mannheim.Noch ist es ruhig in der Produktionshalle des Gebäudes 75 im Mercedes-Benz-Werk in Wörth. Standortleiter Matthias Jurytko läuft in einem Video durch die Räumlichkeiten, in denen nicht viel zu sehen ist. Doch das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Denn ab nächstem Jahr soll in der Südpfalz der batterieelektrisch angetriebene Lkw eActros in Serie gefertigt werden. Diese Neuigkeit verkündete Stefan Buchner, Leiter Mercedes-Benz Trucks, am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Wörth. „Wir erweitern damit das Portfolio des Werks und gehen konsequent einen weiteren Schritt in Richtung CO2-neutralen Transport“, so Jurytko. Derzeit werden im Wörther Werk, in dem rund 10 300 Mitarbeiter beschäftigt sind, Lastwagen mit Verbrennungsmotoren gefertigt.

Positive Testläufe absolviert

Zwar läuft der eActros ab 2021 in der Südpfalz vom Band, die Montage der Batteriepakete erfolgt jedoch weiterhin in Mannheim. Bereits in den letzten Jahren rollten vereinzelt eActros-Lastwagen über die Straßen, da mehrere Unternehmen Testläufe mit dem Elektro-Modell absolvierten – entstanden sind diese Fahrzeuge in Gemeinschaftsarbeit an den Standorten Wörth, Mannheim und Stuttgart.

Dass die Antriebsenergie des ersten eActros aus der Quadratestadt kommt, ist für Joachim Horner ein wichtiges Zeichen. Der Betriebsratschef des Mannheimer Werks, in dem rund 5200 Mitarbeiter hauptsächlich konventionelle Diesel-Motoren zusammenschrauben, hatte sich schon früh dafür eingesetzt, dass die Batterie-Pakete für den vollelektrisch betrieben Lastwagen nicht woanders herkommen: „Schließlich befindet sich hier in Mannheim das Kompetenzcenter für emissionsfreie Mobilität. Wir haben seit über 25 Jahren Erfahrung mit alternativen Antrieben.“

Vor rund einer Woche hatte Spartenchef Martin Daum angekündigt, in Zukunft fast nur noch Lkw mit Batterie und Wasserstoffantrieb auf den Markt zu bringen. Der eActros bildet dabei den Anfang. „Wie schnell das jetzt geht, das macht mir schon Angst“, teilt Horner mit. „Aber wir gucken, dass wir bei den Veränderungen im Nutzfahrzeugbereich vorne mit dabei sind“, ergänzt der Betriebsratschef.

Für Daimler geht es in den nächsten Jahren darum, die Konkurrenz auf Distanz zu halten. Jüngst hatte das US-amerikanische Start-up Nikola angekündigt, zusammen mit dem italienischen Nutzfahrzeughersteller Iveco ebenfalls ab 2021 in Ulm batterieelektrische Lkw zu produzieren. Auch Toyota ist in diesem Segment tätig. Die Japaner haben bereits mehrere Brennstoffzellen-Lkw präsentiert. Das jüngste, in Kooperation mit dem US-Hersteller Kenworth präsentierte Modell kommt auf eine Reichweite von 500 Kilometern. Eine Strecke, die der eActros nur mit zwischenzeitigem Stopp an der Ladestation zurücklegen könnte. Der Daimler-Lastwagen bringt es laut Hersteller auf eine Reichweite von gut 200 Kilometern.

„Wir haben gesehen, dass die Laufleistung der Testflotte ausreichend war“, erklärte Stefan Buchner auf Nachfrage dieser Redaktion. Zu welchem Preis der eActros verkauft werden soll, konnte Buchner noch nicht mitteilen.

Neuigkeiten wurden in Wörth auch für die Omnibus-Sparte verkündet. So präsentierte Till Oberwörder den vollelektrisch angetriebenen eCitaro G. Laut dem Spartenleiter soll der Gelenkbus „unter guten Bedingungen“ bis zu 220 Kilometer fahren können. Das 18 Meter lange Gefährt ist für den Innenstadtverkehr mit großem Fahrgastaufkommen konzipiert. Hergestellt wird der Bus mit seiner Festkörperbatterie im Evo-Bus-Werk in Mannheim. Vielseitiger einsetzbar ist der neue Intourobus, der ebenfalls in Wörth seine Premiere feierte. Das Hochboden-Fahrzeug kann unter der Woche als Schul- und am Wochenende als Reisebus eingesetzt werden. „Unsere Kunden wünschen sich vielseitig einsetzbare Fahrzeuge“, erklärte Oberwörder.

