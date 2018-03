Unvergleichlicher Aderlass im Weißen Haus

Anzeige

Washington.Ein Stuhl blieb leer bei der Pressekonferenz des US-Präsidenten mit seinem schwedischen Gast Stefan Lofven. Darauf sollte eigentlich Gary Cohn Platz nehmen, der Trump in Wirtschaftsfragen beriet. Stattdessen traf sich der ehemalige Goldman-Sachs-Banker mit Mitarbeitern des „Nationalen Wirtschaftsrats“ in seinem Büro. Zeit zum Abschied nehmen.

Vor laufenden Kameras übernahm derweil Ministerpräsident Lofven die Rolle, die der Freihandels-Befürworter Cohn seit Einzug Trumps ins Weiße Haus ausgefüllt hatte. Er erinnerte den Präsidenten daran, dass Kooperation, Wettbewerb und freier Handel der beste Weg zum Wohlstand seien. Trump ließ den schwedischen Gast genauso abblitzen wie zuletzt Cohn. „Ich habe das über 25 Jahre lang gesagt“, stimmte der Präsident seine Opfer-Litanei an, die er erstmals in einem Playboy-Interview 1990 äußerte und seitdem in Variationen wiederholte. „Wir sind als Land über viele Jahre misshandelt worden, und das wird nicht mehr passieren.“ Die Europäische Union habe die USA „nicht sehr gut behandelt, und es ist eine sehr, sehr unfaire Situation“. Sollte die EU Gegenmaßnahmen gegen die angekündigten Strafzölle beschließen, werde er nicht tatenlos zusehen. „Dann belegen wir ihre Autos mit einer Steuer von 25 Prozent – und glaubt mir, dann machen sie es nicht sehr lange.“ Die Öffentlichkeit erlebte Trump ungefiltert und ohne das Gegengewicht Cohns, der das Handtuch geworfen hatte.

Weitere Wackelkandidaten

Der jüngste Abgang in einem Weißen Haus, das Spötter schon „House of Chaos“ getauft haben in Anspielung auf den TV-Serienhit „House of Cards“. Und vermutlich nicht der letzte, wie der Präsident selber andeutete. „Es wird Leute geben, die sich verändern.“