Unzer mit neuem Produktchef

Heidelberg.Der Heidelberger Finanzdienstleister Unzer hat einen neuen Produktchef. Niv Liran sei von nun an Chief Product and Technology Officer, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. In dieser Funktion werde Liran mit seinem Team künftig an der Plattform und dem Produkt-Portfolio von Unzer arbeiten. Zuvor war er – ebenfalls als Manager – bei dem Start-up Auto1 tätig.

Unzer wächst und wächst. Vor Kurzem hat die bis dato als Heidelpay bekannte Firma ihren neuen Markennamen und die Eröffnung eines weiteren Standorts mit 80 Mitarbeitern bekanntgegeben. Am Montag wurde öffentlich, dass der Finanzdienstleister Teile des insolventen Unternehmens Wirecard übernimmt. jor (Bild: Unzer)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.10.2020