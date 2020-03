US-Leitzins unerwartet gesenkt

Washington/Mannheim.Nach einer überraschenden US-Zinssenkung haben am Dienstag die New Yorker Aktienindizes die Richtung nach unten eingeschlagen. Im frühen Handel schwankte der Markt stark, Unentschlossenheit prägte das Geschehen. Anschließend drifteten die Kurse deutlich ins Minus. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 2,94 Prozent tiefer auf 25 917,41 Punkten. Am Vortag hatte er noch mehr als 5 Prozent gewonnen.

Wegen der Gefahren für die Wirtschaft durch den Ausbruch des neuen Coronavirus hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte gesenkt. Es gelang der Fed damit aber nicht, die Sorgen am Markt zu mildern. Vielmehr passierte das Gegenteil. Fed-Chef Jerome Powell erklärte, es sei erkennbar, dass das Coronavirus bereits Auswirkungen auf das Wachstum vieler Länder und die globalen Finanzmärkte habe.

Der Finanzexperte Friedrich Heinemann vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) nannte die Fed-Entscheidung „nachvollziehbar“. Dennoch seien neue Zinssenkungen „eine schwache Medizin gegen das Konjunkturvirus“. Stattdessen sprach sich Heinemann dafür aus, dass gerade in Staaten wie Deutschland „nun rasch klug konstruierte Konjunkturpakete“ vorbereitet werden sollten. „Nicht nur Industrie und Dienstleister, auch der private Konsum benötigt in den Monaten der Viren-Panik wirksame ökonomische Unterstützung“, so Heinemann.

Nach der Zinssenkung forderte US-Präsident Donald Trump weitergehendere Schritte. Die Zentralbank müsse ihre Geldpolitik lockern und den Leitzins noch weiter senken, forderte Trump auf Twitter. Die Zinsen in den USA seien immer noch höher als jene in Ländern, mit denen die US-Wirtschaft in Konkurrenz stehe. Die Notenbank werde die Situation und deren wirtschaftliche Folgen weiter genau beobachten und „ihre Mittel nutzen, um angemessen zu reagieren, um die Wirtschaft zu stützen“, teilte die Fed mit. dpa/fas

