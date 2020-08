US-Unternehmen gescheitert

Heidelberg/Mannheim.Beim Universitätsklinikum Heidelberg und dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), die gemeinsam den Wirkstoff „PSMA 617“ zur Diagnose und Therapie von Prostatakrebs entwickelt und entsprechende Patente angemeldet haben, dürfte es am gestrigen Freitag Stoßseufzer der Erleichterung gegeben haben. Grund: Das Mannheimer Landgericht hat die Klage von Molecular Insight Pharmaceuticals („MIP“) abgewiesen. Das US-Unternehmen hatte das Übertragen sämtlicher Schutzrechte oder zumindest eine Mitberechtigung verlangt.

Doktorarbeit legte Grundlage

Bei der Urteilsverkündung betonte Holger Kircher, Vorsitzender Richter der auf Patenstreitigkeiten spezialisierten 2. Zivilkammer: Die komplette Beweislast hat gemäß einschlägiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes bei jenem klagenden US-Unternehmen gelegen, das eine gleichartige Substanz im Kampf gegen Prostatakrebs ausgetüftelt hat.

In dem Verfahren spielte die bereits 2012 vertraglich vereinbarte Forschungskooperation mit Heidelberg eine zentrale Rolle. Beim Befragen von Wissenschaftlern als Zeugen ist es der Kammer um die Kernfrage gegangen: Hat jene Mitarbeiterin des DKFZ, deren Doktorarbeit als Grundlage der Erfindung gilt, die Chemiesubstanz eigenständig synthetisiert oder kannte sie eine entsprechende Verbindung des amerikanischen Kooperationspartners?

Das klagende US-Unternehmen, führte der Vorsitzende Richter aus, habe nicht eindeutig beweisen können, dass der Heidelberger Wirkstoff PSMA-617 auf Vorarbeiten von „MIP“ basiere. Die Kammer geht von einer sogenannten Doppelerfindung aus.

Auch wenn in dem Urteil von wirtschaftlichen Verwertungsmöglichkeiten nicht die Rede war, so steht außer Zweifel: Bei dem Patentstreit geht es um Milliarden. So sorgte 2018 für Schlagzeilen, dass Novartis die Übernahme der Lizenzrechte an dem Wirkstoff gut zwei Milliarden US-Dollar wert ist. In Fachmedien heißt es: Der Schweizer Pharma-Riese traue dem Wirkstoff – derzeit in abschließenden Studien der Phase 3 – einen Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar zu.

Die Heidelberger Wissenschaftler zeigten sich zufrieden mit der Entscheidung. „Das Mannheimer Urteil bestätigt (...) die Position von DKFZ, Universität Heidelberg und Universitätsklinikum Heidelberg und würdigt die Forschungsleistung der beteiligten Heidelberger Wissenschaftler und Ärzte“, hieß es in einer Mitteilung des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ).

