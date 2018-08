US-Urteil lässt Bayer-Aktie abstürzen

Anzeige

San Francisco/Frankfurt.Die Schockwelle des Glyphosat-Urteils aus den USA hat den deutschen Chemiekonzern Bayer erfasst. Dessen Tochter, der Agrarchemie-Riese Monsanto muss einem Krebspatienten in den Vereinigten Staaten wegen verschwiegener Risiken seiner Unkrautvernichter Schadenersatz in dreistelliger Millionenhöhe zahlen. Die Aktien des Leverkusener Chemiekonzerns sackte gestern im Tagesverlauf um bis zu 13 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit Juli 2013 ab.

Die Jury des Geschworenengerichts in Kalifornien habe Monsanto klargemacht, dass die „Jahre der Täuschung“ vorbei seien, sagte Klägeranwalt Brent Wisner nach der Urteilsverkündung. Die Entscheidung wurde weltweit mit Spannung erwartet. Denn es handelte sich um den ersten Schadenersatz-Prozess, der sich mit der seit Jahren strittigen Frage befasste, ob Produkte von Monsanto Krebs erregen können. Doch hat die Jury mit ihrem harten Urteil tatsächlich Klarheit in diesem Konflikt geschaffen? Und wird das seit kurzem zum Bayer-Konzern gehörende US-Unternehmen die hohe Strafe am Ende wirklich zahlen?

Geklagt hatte der an Lymphdrüsenkrebs leidende Dewayne „Lee“ Johnson, der als Platzwart an kalifornischen Schulen häufig Unkrautvernichter wie Roundup und Ranger Pro von Monsanto verwendete. Der 46-Jährige machte die Produkte, die den umstrittenen Wirkstoff Glyphosat enthalten, für seine Erkrankung verantwortlich und beschuldigte das Unternehmen, die Risiken bewusst verschwiegen zu haben.