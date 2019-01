USA erhöhen Druck auf Verbündete

Washington.Gleich zwei Mal tauchten im vergangenen Jahr in Deutschland offizielle Delegationen aus den Vereinigten Staaten mit einem dringlichen Anliegen auf. Am wichtigsten Knotenpunkt der europäischen Datennetze möge bitte keine chinesische Technologie von Huawei eingesetzt werden.

Der Zeitpunkt der Warnung fällt mit der bevorstehenden Ausschreibung für das schnelle 5G-Mobilfunk-Netzwerk zusammen, von dem Experten einen massiven Technologieschub erwarten. Die Bundesnetzagentur beginnt mit der Versteigerung der Frequenzen Mitte März. Sie verlangt von den künftigen Betreibern, die notwendige Infrastruktur von mindestens 1000 Funkmasten in Rekordzeit bis Ende 2022 aufzubauen. Um dieses Ziel kostengünstig zu erreichen, planen die Wettbewerber, auch Technologie von Huawei einzusetzen.

Die USA fürchten, die chinesische Regierung könnte über diesen Weg Zugriff auf die Nervenzentrale der neuen 5G-Welt erhalten. Das in Shenzhen ansässige Unternehmen könnte Hintertüren in die Systeme einbauen, die es den Geheimdiensten der Volksrepublik erlaubte, Spionage zu betreiben oder Cyberattacken auszuführen. Donald Trumps Sicherheitsberater John Bolton erklärte in einem Interview mit der „Washington Times“, der Handelskonflikt und die Sorge um die Manipulation der Netze seien zwei Seiten derselben Medaille. Es gehe der US-Regierung darum, „China zu bewegen, sich an die Regeln zu halten, die für alle gelten, aber auch eine Unwucht bei der politisch-militärischen Machtverteilung für die Zukunft zu verhindern.“

Diese Botschaft übermittelten die US-Emissäre laut Recherchen der „New York Times“ mal werbend, mal drohend auch bei anderen Verbündeten in Europa. Der polnischen Regierung signalisierten sie, die Aussicht auf die Stationierung amerikanischer Truppen an einem als „Fort Trump“ bekannten Standort stünde bei einem Festhalten an den Beziehungen zu Huawei in Gefahr.

Bisher keine Beweise

Das Armdrücken mit den Verbündeten täuscht nach Ansicht von Experten darüber hinweg, dass die USA bisher keine Beweise für die Vorwürfe gegen den erfolgreichen chinesischen Konzern haben. Vielleicht tragen die Vertreter der US-Geheimdienste heute bei der Vorstellung der jährlichen Gefährdungsanalyse substanziellere Erkenntnisse vor. Sie planen, die 5G-Investitionen chinesischer Unternehmen prominent zu erwähnen.

In den USA selbst dürfen keine Endgeräte von Huawei verkauft werden. Die Argumente der großen Unternehmen AT&T und Verizon fruchteten nicht. Sie meinten, dass die begrenzte Zulassung von Huawei-Technik den Vorteil mit sich bringe, in den Besitz von Quellcodes zu kommen und die Kosten für den Aufbau der 5G-Netze zu senken.

