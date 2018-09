USA erhöhen Zölle, China kündigt Vergeltung an

Peking/Washington.US-Präsident Donald Trump hat den Handelskonflikt mit China auf eine neue Eskalationsstufe getrieben: Die USA überziehen die Hälfte aller Wareneinfuhren aus China mit Sonderzöllen. Den bereits eingeführten Abgaben auf Waren im Wert von 50 Milliarden Dollar werden am 24. September Zölle auf chinesische Waren im Volumen von weiteren 200 Milliarden Dollar folgen, kündigte die US-Regierung in Washington an. Peking kündigte gestern sofort Vergeltung an. So sollen US-Importe im Wert von 60 Milliarden Dollar mit Extra-zöllen belegt werden, teilte das chinesische Handelsministerium mit.

Trump hatte im Vorfeld erklärt, er werde im Falle einer chinesischen Vergeltung „die dritte Phase“ einleiten und weitere Waren im Wert von 267 Milliarden Dollar mit Sonderzöllen überziehen. Das wäre dann praktisch das gesamte Einfuhrvolumen der USA aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Grundsätzlich sind die Möglichkeiten Chinas, mit eigenen Strafzöllen Vergeltung zu üben, begrenzt: Die USA führen lediglich Waren im Wert von 130 Milliarden US-Dollar nach China aus.

„Wenn andere Länder keinen fairen Handel treiben, werden sie mit Zöllen belegt“, twitterte Trump. Negativeffekte für die USA seien bisher kaum messbar. China habe die USA über Jahre ausgenutzt, schrieb Trump gestern. Die Bauern, Viehzüchter und Industriearbeiter in den USA seien Patrioten, die wüssten, dass Trump derjenige sei, der dieses Ausnutzen beendet.

Offen für Gespräche

Die neuen US-Zölle werden zunächst zehn Prozent betragen, ab Beginn des Jahres 2019 sollen 25 Prozent erhoben werden, hieß es aus dem Weißen Haus. Die Tür für Gespräche bleibe jedoch offen. Einige Produktgruppen, darunter Smart Watches von Apple, Bluetooth-Artikel sowie Hochstühle und Autositze für Kinder sollen ausgenommen werden. Kommentatoren sahen darin einen Lobby-Erfolg von Datenkonzernen wie Apple und Amazon.

Die Europäische Handelskammer in Peking schlug Alarm: „Die Auswirkungen des Handelskriegs auf europäische Firmen in China sind erheblich und überwiegend negativ“, sagte Mats Harborn, Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking. Laut einer Umfrage unter in China tätigen EU-Firmen führe der Konflikt zu „Störungen der globalen Lieferketten“. Der Handelsstreit habe ernsthafte Folgen für Unternehmen, die weder chinesisch noch amerikanisch sind.

Beobachter wiesen jedoch darauf hin, dass Peking andere Möglichkeiten habe, um Washington unter Druck zu setzen. So könnten etwa US-Unternehmen, die seit Jahren enorm von der Konsumlust des Milliardenvolkes profitieren, die Geschäfte in China erschwert werden.

Zwar seien die von den USA verhängten Strafzölle eindeutig der falsche Weg. Die zugrundeliegende Kritik des Weißen Hauses werde aber in vielen Punkten durchaus geteilt, gab die EU-Kammer bekannt. Ausländische Firmen in der Volksrepublik würden trotz großer Reformversprechen noch immer benachteiligt. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018