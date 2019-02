USA größter Einzelmarkt für Exporte

Wiesbaden/Rhein-Neckar.Trotz der Handelsstreitigkeiten mit der Regierung unter Präsident Donald Trump sind die USA noch immer wichtigster Einzelmarkt für Deutschlands Exporteure. In die Vereinigten Staaten gingen im vergangenen Jahr Waren „Made in Germany“ im Gesamtwert von 113,5 Milliarden Euro und damit 1,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden hervor. Gefragt sind im Ausland vor allem Maschinen und Kraftfahrzeuge aus deutscher Produktion.

Auch für baden-württembergische Unternehmen bleiben die USA nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar weiterhin mit Abstand der wichtigste Exportmarkt. 12,4 Prozent aller Exporte aus dem Südwesten gingen in die Vereinigten Staaten – das entspricht Waren im Wert von 25,1 Milliarden Euro. Gut ein Drittel machten Fahrzeuge und Fahrzeugteile aus.

„Baden-württembergische Unternehmen lieferten in 2018 Kfz und Kfz-Teile im Wert von 7,8 Milliarden Euro in die USA“, sagte Matthias Kruse, IHK-Geschäftsführer International, auf Nachfrage.

Frankreich auf Platz 2

Auch für Südhessen sind die USA wichtigster Handelspartner. „Die Exporte in das Land betrugen im vergangenen Jahr 7,72 Milliarden Euro und haben im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 7,8 Prozent zugelegt“, teilte ein Sprecher der Handelskammer mit. Auch die Importe sind erneut kräftig gewachsen. Insgesamt wurden Waren im Wert von 10,45 Milliarden Euro (2017: 9,21 Milliarden Euro) eingeführt.

Insgesamt gingen 2018 fast 60 Prozent der deutschen Exporte in EU-Länder. Wichtigster Absatzmarkt dabei war Frankreich. In der Gesamtstatistik verteidigte das Nachbarland als Exportziel Rang zwei hinter den USA. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019