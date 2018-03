USA schrauben Ölförderung hoch

Anzeige

Frankfurt.Der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, rechnet mit einer weiterhin hohen Steigerung der Ölproduktion in den USA. Das derzeitige „explosive Wachstum“ der US-Förderung könne noch über dieses Jahr hinaus andauern, sagte Birol dem Sender Bloomberg TV. Dadurch könne ein Großteil der wachsenden weltweiten Ölnachfrage ausgeglichen werden. Laut IEA werden die USA schon bald der größte Ölproduzent der Welt sein. Allein in den drei Monaten bis November 2017 sei die Rohölproduktion der USA um 846 000 Barrel (je 159 Liter) am Tag gestiegen, heißt es im jüngsten IEA-Bericht. dpa