USA und Asien belasten Geschäft

Frankfurt.Gerade mal gut zwei Wochen im Amt reißt Christian Sewing, der neue Vorstandschef, das Ruder bei der Deutschen Bank herum und verkündet vor allem im Investmentbanking scharfe Einschnitte, zumal das Geschäft im ersten Quartal und dort vor allem in der Investmentbank erneut enttäuschende Ergebnisse brachte.

„Wir müssen handeln – und das schnell“, sagte der 48-Jährige gestern bei der Vorlage der Zwischenbilanz. Insgesamt muss die Bank nach Überzeugung von Sewing stabiler und nachhaltiger aufgestellt werden. Deutliche Kürzungen gibt es im Investmentbanking in den USA und Asien in den Bereichen, in denen die Bank offensichtlich nicht wettbewerbsfähig ist und zuletzt immer weiter an Boden verloren hat. Das gilt für das Zinsgeschäft und für Teile der Unternehmensfinanzierung.

Auch das weltweite Aktiengeschäft werde überprüft. Damit seien Einschnitte verbunden, die „schmerzlich, aber leider unvermeidbar sind, wenn wir langfristig profitabel sein wollen“, sagt Sewing. Auch im Vorstand und in den oberen Managementebenen wird gekürzt. Künftig gibt es nur noch neun statt zwölf Vorstände.