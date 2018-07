Vanille teurer als Silber

Anzeige

Normalerweise pflücken die Bauern im Jahr dort 2500 Tonnen der Pflanzen. Doch tropische Stürme haben eine zerstörerische Wirkung entfaltet. Es wachsen nicht nur weniger Schoten an den Orchideen. Auch die Qualität der Früchte lässt nach. Denn Vanille ist ein begehrtes Diebesgut. Die Erzeuger neigen daher zu einer frühen Ernte. In diesem Stadium sind die Aromen der Pflanze aber noch nicht ganz ausgereift. Einfach ist die Hege der Orchideen-Gattung nicht. Jede Blüte muss von Hand bestäubt werden. Und auch die Behandlung der Schoten ist aufwendig. Rund 400 Aromastoffe beinhaltet eine Schote. Am bekanntesten ist Vanillin, das den typischen Geschmack in Eiskugeln oder andere Leckereien erzeugt. In etwa 18 000 Produkten finden sich Vanillespuren, nicht nur in Lebensmitteln, auch in Parfüms oder Lotionen. Kein Wunder, dass der Aromen-Konzern Symrise zu den größten Aufkäufern der Ernte in Madagaskar gehört. „Es hat immer schon große Preisschwankungen gegeben“, sagt Symrise-Sprecherin Christina Witter, „deshalb sind wir auch die Kooperation mit den Bauern in Madagaskar eingegangen.“

Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben der weltweite größte Verarbeiter der Vanille-Aromen. Symrise hat sich eine nachhaltige Entwicklung der Insel auf die Fahnen geschrieben. Fast 7000 Kleinbauern arbeiten mit dem Konzern zusammen. Nach Unternehmensangaben profitieren 40 000 Einwohner von der Kooperation, die auch Investitionen in Schulen, das Gesundheitswesen oder den Aufbau weiterer Einkommensquellen umfasst. In der Branche wird das Projekt aber auch kritisch gesehen. ,,Symrise eliminiert alle Zwischenhändler“, behauptet ein Marktexperte, der seinen Namen nicht in den Medien lesen will. Daher gingen auch viele Arbeitsplätze verloren.

Die Preisexplosion bei Vanille bekommen die Verbraucher schon länger zu spüren, auch wenn sie die Schoten nicht kaufen. So ergab ein Vergleichstest von Vanilleeis in der Zeitschrift Ökotest ein trauriges Ergebnis: ,,Früher war mehr Vanille“, urteilen die Prüfer.

