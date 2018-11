Vapiano in roten Zahlen

Köln.Schwache Geschäfte in Europa haben die Restaurantkette Vapiano in den ersten neun Monaten ausgebremst. Unter dem Strich rutschte die Pizza- und Pastakette in die roten Zahlen. Der bereinigte Verlust belief sich auf 13,2 Millionen Euro, wie Vapiano gestern mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,6 Millionen Euro erwirtschaftet. Vor allem gestiegene Abschreibungen wegen höherer Investitionen sowie gestiegene Zinskosten waren die Gründe, was Folge der Expansion von Vapiano mit neuen Restaurants und Zukäufen war.

Das Vapiano-Management hatte bereits am Vorabend seine Ziele für 2018 gesenkt. Schon im September hatte die Gesellschaft auch wegen einer Flaute auf dem schwedischen Markt ihre Prognose reduziert. Von Januar bis September konnte Vapiano zwar seinen Umsatz dank neuer Restaurants und Übernahmen im Vorjahresvergleich um 15 Prozent auf 271,4 Millionen Euro erhöhen, auf vergleichbarer Fläche gingen die Erlöse aber um 0,3 Prozent zurück. Das Unternehmen betreibt 220 Restaurants in 33 Ländern, darunter zwei in Darmstadt und jeweils eines in Mannheim und Heidelberg. dpa

