Verbannt Fiat den Diesel?

Mailand/Rom.Bei Fiat scheint es Überlegungen zu geben, sich vom Diesel zu verabschieden. Zu entsprechenden Berichten wollte sich der italienisch-amerikanische Autokonzern aber nicht äußern. „Kein Kommentar“, hieß es zu einem Bericht der „Financial Times“, nach dem Fiat Chrysler Dieselmodelle bis zum Jahr 2022 aus der Produktpalette verbannen wird. Laut Zeitung will Fiat Chrysler am 1. Juni einen Vierjahresplan verkünden. Zu dem Autohersteller gehören neben Fiat und Chrysler noch die Automarken Maserati, Alfa Romeo und Jeep. Seit dem Hochkochen des VW-Abgasskandals hat der Diesel einen Image-Schaden erfahren. Der Anteil an den Neuverkäufen sinkt. Hersteller müssen zudem mehr in die Abgasreinigung investieren. dpa