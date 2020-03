Verbraucher sparen trotz Niedrigzinsen mehr

Stuttgart.Viele Sparer in Baden-Württemberg bringen trotz der niedrigen Zinsen mehr Geld zu den Volks- und Raiffeisenbanken. Die genossenschaftlichen Institute verzeichneten im vergangenen Jahr bei den täglich fälligen Anlagen das stärkste Wachstum. „Die Kunden warten ab, weil sie nicht so richtig wissen, was sie mit ihrem Geld anfangen sollen“, erklärte der Präsident des Genossenschaftsverbandes, Roman Glaser, die Ursachen. Tagesgelder und andere kurzfristige Einlagen wuchsen bei den landesweit 168 Instituten um 9,1 Prozent auf 89,1 Milliarden Euro.

Glaser sieht für die Anleger keinen Hoffnungsschimmer. „Die Niedrigzinsen bleiben noch länger“, ist er überzeugt. Die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank schade den deutschen Bankkunden. Die Senkung des Leitzinses durch die US-Notenbank als Folge der Corona-Epidemie habe die Situation weiter zementiert. Negativzinsen schloss der Verbandschef auf längere Sicht nicht aus: „Wir bemühen uns so lange wie möglich, dies zu vermeiden.“ Aber man müsse sehen, dass sich die sinkenden Zinseinnahmen „immer weiter in die Gewinnrechnung der Banken hineinfressen“. Dass die Anleger in diesem Umfeld längerfristige Einlagen meiden, wundert Glaser nicht. Bei den Genossenschaftsbanken sind diese Termineinlagen letztes Jahr um 4,4 Prozent auf 8,0 Milliarden zurückgegangen. Die gesamten Einlagen nahmen um 5,9 Prozent auf 133,1 Milliarden Euro zu.

Zufrieden zeigte sich Glaser auch über das Plus von 6,3 Prozent auf 108,6 Milliarden Euro im Kreditgeschäft. Mehr als die Hälfte der Darlehen vergaben die Institute an Privatleute, vor allem für die Finanzierung von Immobilien. Das Kreditgeschäft mit Firmenkunden wuchs dafür etwas schneller.

„Wir müssen auf Sicht fahren“

Für das laufende Jahr erwartet Glaser aus heutiger Sicht wenig Änderungen: „Wir sehen eine ähnliche Entwicklung wie 2019.“ Im Augenblick gebe es wenige Verwerfungen. Beim Handwerk, einer großen Kundengruppe der Genossen, sei die Wirtschaftslage stabil. Eine seriöse Abschätzung der wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus sei aber noch nicht möglich, schränkte er ein. Glaser: „Da müssen wir auf Sicht fahren.“

Die 168 Volks- und Raiffeisenbanken im Südwesten verdienten zusammen 497 Millionen Euro. Im Lager der Genossenschaftsbanken steht eine neue Welle der Konzentration an. Sieben Fusionen seien bereits beschlossen, eine weitere könne 2020 noch dazukommen, erläuterte Glaser. Im vergangenen Jahr gab es im Südwesten nur drei Zusammenschlüsse.

