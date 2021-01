Verbraucherpreise 2020 kaum gestiegen

Frankfurt.Um gerade einmal ein halbes Prozent sind die Preise in Deutschland 2020 gestiegen. So schwach war die Inflation zuletzt 2016, schwächer war der Anstieg mit 0,3 Prozent nur 2009 in der Wirtschafts- und Finanzkrise. Im zweiten Halbjahr ist die Rate in keinem einzigen Monat über die Nulllinie geklettert, in fünf Monaten des vergangenen Jahres war sie gegenüber dem Vorjahresmonat sogar negativ. 2019 hatte die Inflationsrate bei 1,4 Prozent gelegen.

Das Statistische Bundesamt macht für den schwachen Preisanstieg vor allem die stark gesunkenen Energiepreise und die Senkung der Mehrwertsteuer im zweiten Halbjahr 2020 verantwortlich. Damit haben vor allem die Folgen der Corona-Pandemie mit dem Wachstumseinbruch und der schwachen Konsumnachfrage die Preise gedrückt.

„Die letzte meiner Sorgen“

In diesem Jahr dürften die Preise wieder deutlich stärker steigen, aber auch nicht übermäßig stark. „Inflation ist die letzte meiner Sorgen“, sagt Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Die Mehrwertsteuer liegt wieder auf dem normalen Niveau von 19 statt 16 und von sieben statt fünf Prozent. Der Ölpreis hat angezogen auf das Vor-Corona-Niveau von Anfang 2020.

Dadurch verteuert sich, abgesehen vom Steuereffekt, der Sprit an der Tankstelle. Generell getrieben werden alle Energiepreise durch die neue CO2-Steuer. Ökonomen erwarten auch einen gewissen Schub, wenn deutlich mehr geimpft wird und die Lockdown-Maßnahmen im Frühjahr – hoffentlich – auslaufen, Geschäfte und Gastronomie wieder öffnen und Reisen wieder möglich wird.

„Im Jahresverlauf dürfte ein erheblicher Teil der liquiden Mittel, die die Haushalte 2020 als ‚Überersparnis’ auf ihren Girokonten geparkt haben, wieder in den privaten Konsum abfließen“, sagt Michael Holstein, Chef-Volkswirt der DZ Bank. 2020 haben die Bundesbürger wegen Corona und der Lockdowns so viel gespart wie nie zuvor. Die Sparquote – der Teil des verfügbaren Einkommens, den die Deutschen zur Seite gelegt haben – lag im Jahresschnitt laut Statistischem Bundesamt bei 16,3 Prozent, ein neuer Höchstwert.

Gleichwohl bleiben die Inflationserwartungen gedämpft. Die Bundesbank rechnet 2021 mit einer Rate von 1,8 Prozent. Ähnlich sieht es die Europäische Zentralbank (EZB). Präsidentin Christine Lagarde spricht von nur verhaltenem Preisdruck: „Dies hängt mit der schwachen Nachfrage, vor allem im Tourismus- und Reisesektor, sowie mit einem geringen Lohndruck und dem Anstieg des Euro-Wechselkurses (der Importe verbilligt) zusammen. Sobald der Einfluss der Pandemie nachlässt, wird eine Erholung der Nachfrage mittelfristig Aufwärtsdruck auf die Inflation ausüben.“

Mittlerweile ist die Inflation seit mehr als 20 Jahren niedrig. „Ich denke, dass die Inflation in ein paar Jahren steigen wird. Das wird keine galoppierende Inflation sein“, sagt Philipp Hildebrand, Ex-Präsident der Schweizer Notenbank und heute Vize-Chef des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock. Die Notenbanken blieben angesichts der Pandemie und ihrer wirtschaftlichen Folgen großzügig und sorgten damit auch für überschaubare Inflationsraten.

