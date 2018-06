Verbraucherschützer: Neues Reiserecht bringt auch Nachteile

Anzeige

Berlin (dpa) - Das neue Reiserecht sorgt für Kritik. «Der Standard in Deutschland war vor allem durch die Rechtsprechung sehr hoch. Insgesamt bedeutet das Gesetz eine Verschlechterung für Verbraucher», sagte Felix Methmann vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) der Deutschen Presse-Agentur.

Zudem befürchtet Methmann Wettbewerbsnachteile für kleinere und mittlere Reiseveranstalter.

Hintergrund der Änderungen, die am 1. Juli in Kraft treten, ist die EU-Pauschalreiserichtlinie, mit der vor allem Online-Buchungen besser abgesichert werden sollen. Bei der Umsetzung in nationales Recht hatte der Gesetzgeber einen gewissen Spielraum. «Tagesreisen bis 500 Euro sowie Ferienhäuser und Ferienwohnungen von Reiseveranstaltern fallen nicht mehr unter das Reiserecht», kritisierte Methmann.