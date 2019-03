„Verbreitern unsere Basis“

Wiesloch.Einzel-Appartements in Seniorenheimen sind lohnende Anlage-Immobilien, weil es immer mehr ältere Menschen gibt. Davon ist die Deutschland Immobilien Gruppe aus Hannover überzeugt. Und hat sich damit für den Wieslocher Finanzdienstleister MLP interessant gemacht. Vorstandschef Uwe Schroeder-Wildberg bezeichnet sogenannte Pflege-Immobilien als Wachstumstreiber. „Derzeit besteht ein Engpass bei qualitativ hochwertigen Angeboten.“

MLP übernimmt 75,1 Prozent an der Deutschland Immobilien Gruppe. „Wir verbreitern unsere Umsatzbasis“, sagt Schroeder-Wildberg. An der Börse gewann die Aktie gestern leicht. Noch 2005 war das Unternehmen maßgeblich von einem Beratungsfeld – der Altersvorsorge – abhängig. Nachdem MLP in den vergangenen Jahren das Vermögensmanagement und die Sachversicherung zu wichtigen Erlösbringern entwickelt hat, ist nun das Immobiliengeschäft dran. Im vergangenen Geschäftsjahr ist diese Sparte am stärksten gewachsen. Die Deutschland Immobilien Gruppe hat rund 50 Mitarbeiter und 5800 Vertriebspartner. Nach eigenen Angaben ist das Unternehmen führender Vermarkter und Anbieter von Anlage-Immobilien in Deutschland. Sitz der Gesellschaft bleibt Hannover.

Ab 2020 positiver Beitrag

Die MLP-Mitarbeiter aus der Immobiliensparte werden künftig für die Deutschland Immobilien Gruppe tätig sein, ihr Büro aber weiterhin in Wiesloch haben. Marc-Philipp Unger, bisher bei MLP für das Geschäft verantwortlich, zieht in den Vorstand der Deutschland Immobilien Gruppe ein. Ab 2020 soll sie einen Beitrag zum MLP-Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) „im niedrigen einstelligen Millionenbereich“ leisten. Für das laufende Geschäftsjahr bleibt die Prognose unverändert.

Die Wieslocher haben einen Betrag „im unteren zweistelligen Millionenbereich“ für die Beteiligung investiert. Laut Schroeder-Wildberg ein „fairer Preis“.

