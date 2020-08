Verdi fürchtet Jobverluste

Das Arbeitsministerium will Kurzarbeit mit Weiterbildung verbinden. © dpa

Berlin.Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi befürchtet ohne eine Verlängerung des Kurzarbeitergelds massive Jobverluste in der Corona-Krise. Union und SPD sollten den Weg für eine Verlängerung des Kurzarbeitergelds freimachen, sagte Verdi-Chef Frank Werneke.

Beim Koalitionsausschuss am Dienstag wollen die Spitzen des Regierungsbündnisses auch über die Verlängerung der Höchstbezugsdauer des Kurzarbeitergeldes beraten – von zwölf auf 24 Monate. Im Gespräch ist, damit eine Weiterbildung zu verbinden. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagte, er wolle „Anreize setzen, damit Betriebe Kurzarbeit nutzen, um ihre Beschäftigten weiterzubilden“.

Das Bundesarbeitsministerium schlägt laut „Bild am Sonntag“ vor, auch die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes zu verlängern. Demnach sollen den Arbeitgebern zudem die Sozialversicherungsbeiträge für Kurzarbeiter bis März 2021 vollständig erstattet werden, ab April 2021 nur noch zu 50 Prozent – es sei denn, die Unternehmen bildeten Kurzarbeiter weiter. In diesem Fall solle der Staat die Beiträge bis März 2022 komplett übernehmen, heißt es in dem Bericht. dpa

