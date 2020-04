Verdi pocht auf Corona-Prämie für Beschäftigte

Rhein-Neckar.Beschäftigte in versorgungsrelevanten Bereichen sollen während der Corona-Krise aus Sicht der Gewerkschaft Verdi eine monatliche Prämie von 500 Euro von ihren Arbeitgebern erhalten. „Wir haben jetzt erste Arbeitgeber in der Region direkt aufgefordert, diese Prämie zu zahlen“, sagte Monika Neuner, Gewerkschaftssekretärin von Verdi Rhein-Neckar, laut einer Mitteilung. Dies betreffe bislang die Uniklinik Heidelberg, die Universitätsmedizin Mannheim, das Psychiatrische Zentrum Nordbaden, die GRN Gesundheitszentren, die Heidelberger Werkstätten der Lebenshilfe, das SRH Kurpfalzkrankenhaus sowie die Schmiederkliniken Heidelberg.

„Überall in diesen Einrichtungen und sozialen Diensten wird unter schwierigen Bedingungen unser Gemeinwesen aufrechterhalten“, so Neuner. „Viele sind extremen Bedingungen und hohen Risiken ausgesetzt. Das muss jetzt besonders honoriert werden.“ Das Klinikum Mittelbaden habe bereits „ganz unbürokratisch“ auf die aktuelle Situation reagiert und wolle allen Beschäftigten und Auszubildenden 1500 Euro auszahlen, sagte Neuner. In der Region Rhein-Neckar fehle solch ein Signal noch.

Die monatliche Prämie von 500 Euro soll nach dem Willen von Verdi in allen Bereichen des Sozial- und Gesundheitswesens fließen – also nicht nur an Ärzte und Pflegekräfte, sondern etwa auch an Küchen- oder Reinigungspersonal. Ebenso sollten Mitarbeiter in der Jugend- und Behindertenhilfe, im Rettungsdienst und in den sozialen Diensten profitieren.

„Machen Sie keinen Unterschied zwischen den Berufsgruppen und auch nicht zwischen der sogenannten Stammbelegschaft und den Beschäftigten in den Tochtergesellschaften“, forderte Verdi-Bezirksgeschäftsführer Jürgen Lippl die Arbeitgeber auf. In jedem Fall könne die Prämie für alle Beschäftigten nur ein Anfang sein: „Keinesfalls lassen sich damit alle Mehrbelastungen und Risiken jetzt und für die Zukunft abgelten“, sagte Neuner.

Verdi-Bundeschef Frank Werneke hatte Ende März eine monatliche – steuerfreie – Prämie von 500 Euro für Beschäftigte in versorgungsrelevanten Bereichen gefordert. Sie hielten „dieses Land für uns alle am Laufen“, sagte er. Zum Teil gefährdeten sie dabei auch ihre Gesundheit.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.04.2020