Verdi ruft zu Streiks bei Amazon auf - Frankenthal nicht betroffen

Leipzig/Werne/Frankenthal.Im Weihnachtsgeschäft hat die Gewerkschaft Verdi erneut zu Streiks beim Versandhändler Amazon aufgerufen. An den Standorten Leipzig und Werne in Nordrhein-Westfalen legten Beschäftigte gestern in der Frühschicht die Arbeit nieder. „Es besteht die Gefahr, dass Weihnachtsgeschenke nicht rechtzeitig ankommen“, sagte ein Sprecher von Verdi gestern. Amazon widersprach dem. Der Ausstand könnte auf mehr Standorte und längere Zeit ausgeweitet werden.

Streit seit 2013

Das im August in Betrieb gegangene Versandzentrum in Frankenthal sei davon aber nicht betroffen, sagte Verdi-Bezirksgeschäftsführer Jürgen Knoll auf Anfrage dieser Zeitung. „Wir sind noch dabei, uns in Frankenthal zu sortieren – das Zentrum ist ja noch ganz frisch in Betrieb.“ Auch Thorsten Schwindhammer von der Amazon Pressestelle zeigte sich zuversichtlich: „Wir bieten hier ein gutes Paket bezüglich der Arbeitsplätze, dem Lohn und dem Mitspracherecht“, sagte er. Er nimmt eine „wirklich gute Stimmung“ in Frankenthal wahr.

Die Gewerkschaft kämpft seit 2013 erfolglos für einen Tarifvertrag für die rund 16 000 Beschäftigten des US-Händlers in Deutschland. Verdi rief Mitarbeiter in Leipzig auf, bis Heiligabend zu streiken. In Werne sollen sie bis heute streiken. Verdi hatte am Standort Rheinberg nahe Duisburg bereits vergangene Woche zum Arbeitskampf aufgerufen. Amazon erklärte, an den Streiks in Leipzig und Werne in der Früh hätten weniger als 350 Mitarbeiter teilgenommen. Sorgen, dass Geschenke nicht zu Weihnachten ankommen könnten, seien unbegründet.

Mit dem Streik will Verdi die Forderung unterstreichen, Arbeitsbedingungen tariflich zu regeln. Die Gewerkschaft fordert Amazon dazu auf, Tarifverhandlungen analog zum Einzel- und Versandhandel zu führen. Amazon sieht sich hingegen als Logistikunternehmen und verweist darauf, dass die Bezahlung am oberen Ende dessen liege, was in der Logistikbranche üblich sei. dpa/jor

