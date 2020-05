Verdi verlangt Staatshilfen

Essen.Im Ringen um die Rettung der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof fordert die Gewerkschaft Verdi ein Eingreifen des Staates. „Es ist jetzt Zeit für eine politische und finanzielle Unterstützung für die Beschäftigten durch die Politik in den Kommunen, Gemeinden sowie Landesregierungen und der Bundesregierung“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Orhan Akman am Dienstag nach einer Sitzung der Tarifkommission. Unterstützung sei auch „in Form von Staatshilfen“ erforderlich. Die Sanierer der Warenhauskette hatten am Tag zuvor den Gewerkschaftsvertretern ihr Konzept für den kränkelnden Handelskonzern vorgestellt. Interviewäußerungen von Galerie-Sachwalter Frank Kebekus zufolge steht mindestens ein Drittel der insgesamt 172 Warenhäusern von der Schließung. Es könnten aber noch mehr sein. Insgesamt stünden 80 Häuser „im Feuer“ hatte Kebekus der „Wirtschaftswoche“ gesagt.

Die bisher vorgelegten Überlegungen für eine Sanierung nannte Akman „ideenlos, unkreativ und eine Missachtung von 35 000 Beschäftigten und ihren Familien“. Eine Liste gefährdeter Standorte habe Verdi nicht erhalten. dpa

