Verdi will nachverhandeln

Berlin.Der Tarifkonflikt für das Sicherheitspersonal an deutschen Flughäfen bricht trotz der nach Warnstreiks ausgehandelten Einigung wieder auf. Wie die Gewerkschaft Verdi gestern überraschend in Berlin mitteilte, haben bei einer Mitgliederbefragung 55 Prozent der Teilnehmer dem neuen Vertrag nicht zugestimmt. Der Ende Januar vereinbarte Entgelttarifvertrag für die 23 000 Beschäftigten im Bereich der Sicherheit an Flughäfen könne nicht wie geplant am 1. März 2019 in Kraft treten. Die Gewerkschaft will Nachverhandlungen. Angaben zu den strittigen Punkten wurden nicht gemacht. Neue Warnstreiks drohen demnach allerdings zunächst nicht. Der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen reagierte mit Unverständnis. dpa

